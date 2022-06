Kamer debatteert over de Voorjaarsnota

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 15 juni over de Voorjaarsnota met minister-president Mark Rutte, minister Sigrid Kaag (Financiën) en staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën). In de Voorjaarsnota informeert de minister van Financiën de Kamer over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van het Rijk. Het debat is vanaf 10.50 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Minister-president Mark Rutte, minister Sigrid Kaag en staatssecretaris Marnix van Rij voor aanvang van het debat over de Voorjaarsnota.

Samen met de Miljoenennota en de Najaarsnota geeft de Voorjaarsnota een totaaloverzicht van de ‘toestand van ‘s Rijks financiën’.

Vragen over kabinetsbegroting

Kamerleden hebben vooraf vragen gesteld aan de bewindspersonen over de begroting, in totaal bijna tweehonderd. Deze zijn schriftelijk beantwoord door het kabinet. Tijdens het debat wordt er dieper ingegaan op deze vragen. Enkele voorbeelden zijn:

Hoe hoog is de tegenvaller als gevolg van het dichtdraaien van de gaskraan door Rusland?

Welke bedragen zijn er voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en voor jeugdzorg gereserveerd en hoe is dit onderverdeeld?

Wat zou het kosten om het stads,- en streekvervoer volledig gratis te maken?

Welk beleid in de Voorjaarsnota helpt bij het uitbannen van discriminatie en institutioneel racisme?

Hoe wil het kabinet de klimaatdoelen uit het coalitieakkoord realiseren nu daarvoor minder financiële middelen beschikbaar zijn in het Klimaatfonds?

Hoeveel krijgt Defensie er deze kabinetsperiode structureel jaarlijks bij?

Hoeveel levert het netto op wanneer de dividendbelasting wordt verdubbeld?

Meevallers en tegenvallers

Het debat over de Voorjaarsnota is altijd kort voor het zomerreces. De minister van Financiën moet de Voorjaarsnota dan ook uiterlijk 1 juni bij de Kamer indienen. Vaak wordt er in de debatten over de Voorjaarsnota vooruitgekeken naar de Miljoenennota in september. Meevallers, tegenvallers en beleidswijzigingen gedurende het begrotingsjaar leiden tot veranderingen in de lopende begroting. Deze worden verwerkt in de zogenoemde suppletoire begrotingswetten.

