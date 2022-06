Prome Minister Evelyn Wever-Croes: VUT TA UN INSTRUMENTO CU GOBIERNO TA INTRODUCI PA BAHA GASTO DI PERSONAL “Aruba ta den cumplimento cu e palabracionnan haci y e maneho stipula pa baha gasto di personal”

Diahuebs mainta durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes y Director di Departamento di Recurso Humano señora Omaira Lares a elabora ampliamente riba e areglo di VUT. Oportunidad pa aplica pa VUT a habri e siman aki, diaranson 15 di juni y e ultimo dia pa aplica lo ta dia 14 di augustus. Ambtenaarnan tin dos luna di tempo pa aplica. E ultimo fecha cu e ambtenaar por tuma VUT ta dia 1 di september di 2023.

VUT ta un di e instrumentonan cu Gobierno ta introduci den esfuersonan pa baha gasto di personal. Den e graficonan inclui, por tuma nota cu Gabinete Wever-Croes a baha gastonan di personal.

Grafico 1: (Inclui den e Relato Anual 2021 di Ministerio di Asuntonan General)

Grafico 1 ta mustra e cantidad di persona den servicio di Gobierno. Desde 2017 caba Gobierno ta trahando riba reduccion di gastonan di personal. Na final di 2017 cu Gabinete Wever-Croes a cuminsa goberna, tabata tin 4869 hende ta traha den Gobierno y na fin di 2021 el a baha na 4518. Den termino absoluto e la baha cu 351 persona cu ta 7.2% den cantidad di persona.

Grafico 2: (Inclui den e Relato Anual 2021 di Ministerio di Asuntonan General)

Den grafico number 2 por nota kico e cantidad aki ta nifica den placa. E gastonan di personal tambe a baha durante e añanan di gobernacion Wever-Croes. Na 2018 e tabata na 476.4 miyon. Na 2019 el a baha cu -0,3%, na 2020 el a baha cu 10% y na 2021 el a baha cu -2,3%.

Grafico 3:

Grafico number 3 ta indica e proyeccion pa bay padilanti. Na aña 2020 y 2021 debi na e recorte di 12.6%, e gastonan a baha considerablemente. Den 2022 e ta subi poco ya cu tin proyecta pa duna 5% bek di e 12.6%. Y na 2023 e ta subi pasobra mester duna e 12.6% completo bek. Prome Minister a señala cu asina mes Gobierno ta bou di e palabracion di 479 miyon florin cu Gobierno tin cu Hulanda den e protocol cu Gobierno a firma.

“Cu e graficonan aki, mi kier mustra cu Gobierno ta bin ta reduci y awor mester duna bek e 12.6% cu Gobierno a corta den salario. Asina mes, si paga e 12.6% completo mes segun e proyeccion aki mustra den grafico number 3, por nota cu na e momento cu a cuminsa cu e protocol na 2018, pa 2023 tin un reduction”, Prome Minister a duna di conoce.

Norma nobo:

Prome Minister a indica cu den cuadro di e Raft, Gobierno ta negociando un otro norma di personal cu e norma anterior di 479 miyon florin cu ta wordo señala den grafico 3. E norma nobo cu Gobierno ta negociando ta di 10% di GDP y esey Gobierno tin 5 aña pa yega y no ta mucho leu di esaki tampoco.

“Cu e informacion aki mi kier mustra cu Aruba ta den cumplimento cu e palabracionnan haci y e maneho stipula pa baha gasto di personal. Pero e no ta bin di mes, ta hopi esfuerso nos a haci y hopi esfuerso mas nos lo mester haci”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

Tuma contacto du DRH:

Prome Minister ta encurasha tur esnan cu kier tuma VUT pero ainda tin duda si bo kier tuma VUT of si bo no ta sigur si e ta combini bo, pa tuma contacto cu Departamento di Recurso Humano na telefoon 522 9999 of via E-mail: vut@drh.gov.aw pa un cita.

Share on: WhatsApp