Komishon di hür a deliberá puntonan di atenshon ku minister

06/20/2022

Un di e puntonan di atenshon ta disponibilidat di kas di hür pagabel pa término largu.

E minister hulandes pa Bibienda Popular i Ordenamentu Teritorial, Hugo de Jonge, riba djabièrnè 18 di yüni a hasi un bishita na Komishon di Hür Boneiru. E mandatario a papia ku presidente, sekretario i miembronan di e komishon di hür tokante entre otro e preshon grandi ku tin riba merkado di hür.

Un di e puntonan di atenshon ta disponibilidat di kas di hür pagabel pa término largu. Nan a papia tambe tokante e tendensianan ku e komishon di hür ta mira den e petishonnan pa informashon ku ta drenta i e kasonan i seshonnan di mediashon ku entretantu nan a tene. Den e tempu binidero Komishon di Hür Boneiru huntu ku Entidat Públiko Boneiru i e ministerio hulandes ta sigui hiba konsulta pa realisá e posibel puntonan di mehorashon.

Komishon di Hür Boneiru a keda instituí i e ta aktivo for di meimei di aña 2021, despues ku e legislashon nobo di hür a drenta na vigor. E ta un organisashon imparsial pa prevení, yuda solushoná i formalmente regla konflikto entre e doño di kas i e persona ku ta hür kas serka dje. Ku dunamentu di bon informashon e komishon di hür ta enfoká riba prevenshon di konflikto. Den kaso ku e doño di kas i e persona ku ta hür kas serka dje huntu no ta logra solushoná e konflikto, e ora ei e komishon di hür ta ofresé yudansa ku informashon imparsial. Si esaki no trese un solushon, e ora ei pa medio di evaluashon di e konflikto hasiendo uso di legislashon i regulashon, por duna un veredikto ku ta obligatorio pa ámbos partido.

Komishon di Hür Boneiru ta duna veredikto entre otro tokante preis di hür den kaso di un akuerdo di hür nobo, oumento i/òf redukshon di hür, gastunan di servisio, kanselashon di akuerdo di hür i stipulashon irasonabel den un akuerdo di hür. Pa mas informashon tokante Komishon di Hür Boneiru por bishitá e wèpsait: www.huurcommissiebonaire.com. Aki por download e formulario tambe ku por usa pa mèldu un kaso i e kalkuladó di preis di hür ku kua por kalkulá altura di e preis di hür.

Huurcommissie bespreekt aandachtspunten met minister

20 juni 2022

Een van de pijnpunten is de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen voor de lange termijn.

De Nederlandse minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, bracht vrijdag 18 juni een bezoek aan Huurcommissie Bonaire. Hier sprak de bewindsman met de voorzitter, secretaris en leden van de huurcommissie over onder meer de grote druk die er op de huurmarkt ligt.

Een van de pijnpunten is de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen voor de lange termijn. Ook werd gesproken over de trends die de huurcommissie ziet in de informatieverzoeken die binnenkomen en de bemiddelingszaken en zittingen die zij inmiddels heeft gehouden. De komende tijd zal Huurcommissie Bonaire, samen met het openbaar lichaam en het Nederlandse ministerie, verder in overleg treden om mogelijke verbeterpunten te realiseren.

Huurcommissie Bonaire is aangesteld en actief sinds medio 2021, nadat de nieuwe huurwetgeving per 1 april 2021 in werking trad. Zij is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de zij door toetsing van het geschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen.

Huurcommissie Bonaire doet onder meer uitspraak over de huurprijs bij een nieuwe huurovereenkomst, huurverhoging en/of -verlaging, servicekosten; opzegging van de huurovereenkomst en onredelijke bepalingen in een huurovereenkomst. Voor meer informatie over Huurcommissie Bonaire kan men de website bezoeken: www.huurcommissiebonaire.com. Hier zijn ook formulieren te downloaden die gebruikt kunnen worden om een zaak aan te melden en een huurprijscalculator waarmee de hoogte van de huur berekend kan worden.

