Un gran parti di e Bario di Lelienberg a uni i awe nan tin nan komishon di bario di Lelienberg.

Un bunita inisiativa di habitantenan di e bario di Lelienberg pa a uni i lanta Lelienberg Group. Un grupo kaminda nan a kuminsa un group app pa asina komunika i partisipa kosnan importante ku otro i tambe yuda mèldu henter e bario na momentu ku nan mira kosnan straño , moveshon di auto i hende sospechoso den nan bario. Noraima , Sonny i Sientje ta e 3 miembronan i habitantenan di Lelienberg ku a bini ku e idea aki ku a kai den masha bon tera serka demas habitantenan di e bario di Lelienberg. Nan a kuminsa ku un parti di e bario ku ta konsisti ya kaba di 60 habitante i na ta bai sigi move i asina por logra yega na tur kas di lelienberg kual ta un di e barionan mas grandi na Bandabou. Dus tur habitantenan di Lelienberg ku ahinda no a wòrdu aserka keda pendiente. E grupo aki tin plannan hopi grandi i bunita pa nan bario. Un di nan ku nan lo start kune ta esun di limpiesa di e bario ku lo bai ta dia 26 di Juny 2022.Plannan ta serio pa yega asta na un dia di Lelienberg kual ta un bario ku tin su baluartenan. Nos di Fundashon ViBa a sinta ku e grupo aki i nos ta sumamente kontentu ku e inisiativa aki paso kaminda nos wowonan no yega nan ku ta den e bario lo yuda nos. Nos ta pará 200 % tras di nan i nan por konta ku nos sosten i esaki ta konta pa tur e demas barionan na Bandabou. Nos ta desea e grupo aki tur klase di eksito, forsa pa nan persevera i no give up. Nos ke pidi tur habitante di e bario pa uni i sali duna un man i sostene otro pa asina boso bario por ta un ehempel pa tur otro barionan.Ban uni rumannan paso asina so nos lo por logra muchu mas.Nos ta verwacht ku mas barionan na Bandabou dal e stap aki pa nos tambe komo habitantenan duna di nos banda i no sinta stens riba gobiernu so. Si nos ta uni nos por evita hopi kos, entre nan ladronisia den nos barionan. Tambe nos lo krea bèk e ambiente ku antes tabatin entre nos grandinan,antes nos grandinan tabata uni i semper a care pa otro i ta ey e grupo aki sigur kier yega bèk.Riba e pòtrètnan nos por mira e komishon kual ta Noraima P. Sonny J. I Indra S. Tambe miembronan di Fundashon ViBa Mi mes persona i Noralyn Mongen .Por mira tambe algun habitante di e bario di Lelienberg.