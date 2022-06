Notisia di polis di djabièrnè 17 di yüni te ku djaluna 20 yüni 2022/Politieberichten van vrijdag 17 juni tot en met maandag 20 juni 2022

Notisia di polis di djabièrnè 17 di yüni te ku djaluna 20 yüni 2022

Aksidente

Riba djadumingu 19 di yüni, alrededor di 8.15 or di anochi un aksidente a tuma lugá riba e krusada di Kaya Korona i Kaya Neerlandia. Pa motibu deskonosí un outo a kore bai dal den un palu di lus. Ambulans a transportá shofùr di e outo pa hospital pa tratamentu médiko.

A kita skuter hiba warda

Durante di un patruya a para shofùr di un skuter pa kòntròl na altura di Kaya Gloria komo ku e skuter no tabatin plachi di number. Despues di kòntròl mas aleu e shofùr por a mustra un prueba di seguro bálido pero e no tabatin un reibeweis bálido huntu kuné. A bai ku e skuter warda te ora e doño por a mustra un plachi di number i reibeweis bálido.

Hit&Run

Riba djasabra 18 di yüni a drenta keho di Hit&Run. E denunsiante a deklará ku e tabata biniendo for di Rincon, bayendo den direkshon di Playa na momentu ku un outo ku tabata biniendo for di direkshon kontrali a dal den su outo na altura di su spil. E impakto tabata di tal índole ku e spil a kibra i dor di esaki e shofùr a sufri leshon nan su kara. Ambulans a transportá e shofùr pa hospital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.

Politieberichten van vrijdag 17 juni tot en met maandag 20 juni 2022

Aanrijding

Op zondag 19 juni vond omstreeks 20:15 uur een aanrijding plaats op de kruising van de Kaya Korona en de Kaya Neerlandia. Om onbekende oorzaak reed een auto tegen een lantaarnpaal. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Scooter in bewaring genomen

Tijdens een patrouille werd de bestuurder van een scooter gestopt ter hoogte van de Kaya Gloria omdat de scooter geen kentekenplaat had. Bij nadere controle kon de bestuurder wel een verzekeringsbewijs tonen maar had geen rijbewijs bij zich. De scooter werd in bewaring genomen en naar het politiebureau gebracht totdat een geldig rijbewijs en een nummerplaat getoond kon worden.

Hit & Run

Op zaterdag 18 juni werd aangifte gedaan van een Hit & Run. De aangever verklaarde dat hij vanuit Rincon richting Playa reed toen een tegemoetkomende auto zijn auto raakte ter hoogte van de zijspiegel raakte toen hij voorbijreed. De impact was zodanig dat de spiegel brak en de bestuurder hierdoor verwondingen aan zijn gezicht op liep. De auto die de aanrijding veroorzaakte reed gewoon door. De bestuurder van de aangereden auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

