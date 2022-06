Ministerio di Cultura cu video Conscientisacion Celebracion Dia di San Juan – Dera Gay Gregg Larmonie – Bureau City Inspector  ta conseha Elimina desperdicio na un manera responsabel

-Minister di Cultura ta gradici Bureau City Inspector tambe pa nan cooperacion pa participa den e video di conscientisacion Celebracion Dia di San Juan – Dera Gay y ta comparti cu comunidad e conseho di Bureau City Inspectie. Sr. Larmonie den e video ta trece algun conseho pa comunidad tene na cuenta ora di prepara un candela pa celebracion pa Dia di San Juan.

Scoge un lugar apropia den aire liber cu por lo menos 100 meter di distancia di cualkier edificio, cas of cualkier structura existente cu por capta un vlam y eventualmente pega na candela.

Midi un circulo cu un diameter di no mas cu 5 meter pa e keda na un tamaño controlabel. Ta conseha pa stapel den dje tur e material cu lo bay wordo kima cuminsando exactamente meymey di e circulo; e idea ta pa crea un forma manera un “hooiberg” y asina yena ariba dje bin afo pa hasie mas grandi y stabil.

Bureau City Inspector ta conseha pa semper hasi un limpiesa completo rond di e espacio destina pa e candela pa esaki no por “cana” y amplia e candela di un forma indesea. Ademas pa uza solamente materialnan cu ta organico y biologico. Por ehempel; tur tipo di palo, palet, carton pisa, palo, taki, hala di coco y blachinan di mata. Ideal lo ta pa uza e residuo di loke a ser kima como compost den e gordura pa planta, manera nos antepasadonan tabata haci. Nunca usa materialnan toxico y no natural cu ta malo pa salud di hende y cu por causa dañonan serio irecuperabel. Ademas por causa daño ecologico cu lo afecta nos fauna y nos flora. Por ehempel taira di auto y bais, bateria di auto, metalnan, plastic en general, saco di plastic cu ta contene desperdicio di cas, boternan/containernan di plastic di Clorox of Amoniak, cadavernan di animal…etc. Mantene bo mes y tur hende na un distancia sigur for di e candela pa encaso cu esaki cay den otro e no spart ariba niun mirones y tambe pa e huma no afecta e halamento di rosea di tanto hende como bestia.

Sr. Larmonie kier a recorda tur hende cu sushi y candela no ta amigo di otro. Laga nos no haci mal uzo di nos fiestanan cultural pa deshaci di nos desperdicio y sushi en general. Esaki ta castigabel pa ley y ta malo pa un y tur. Bureau City Inspector ta desea pueblo di Aruba un feliz Dia di San Juan, laga nos celebra di un forma consciente y corecto. Ministerio di Cultura lo percura pa e video aki wordo pasa na television y riba medionan social.

