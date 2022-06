Notisia di polis di djaluna 20 di yüni te ku djárason 22 di yüni 2022/Politieberichten van maandag 20 juni tot en met woensdag 22 juni 2022

Notisia di polis di djaluna 20 di yüni te ku djárason 22 di yüni 2022

Entrada hudisial ku detenshon

Den oranan lat di atardi riba djamars 21 di yüni. Un entrada hudisial a tuma lugá na un kas den e bario di Antriol. E entrada hudisial tabata den kuadro di violashon di Lei di Opio BES. Durante di e entrada hudisial a hasi dos detenshon, un hòmber di inisial M.G.A. di 46 aña di edat i un muhé di inisial M.J.F di 26 aña di edat. Durante di e entrada hudisial a konfiská tambe un kantidat di droga i plaka efektivo. E kaso ta bou di investigashon i no por ekskluí mas detenshon den e kaso aki.

Aksidente na Kaya Korona

Alrededor di 6:45 or di mainta riba djamars 21 di yüni un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Korona. Un outo ku tabata bayendo den direkshon sùit kier a lora na su man robes drenta Kaya Linda. Un outo ku tabata biniendo for di direkshon kontrali a bin dal den dje. Personal di ambulans a trata shofùr di ámbos outo na e sitio mes. Ningun hende no mester a bai hospital.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 20 juni tot en met woensdag 22 juni 2022

Huiszoeking met aanhouding

In de late middaguren op dinsdag 21 juni, vond een huiszoeking plaats in een woning in Antriol. de huiszoeking was in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens de huiszoeking werden twee aanhoudingen verricht, een 46-jarige man met initialen M.G.A. en een 26-jarige vrouw met initialen M.J.F. Er werd ook een hoeveelheid drugs en contant geld in beslag genomen tijdens de huiszoeking.

De zaak is in onderzoek en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Aanrijding Kaya Korona

Omstreeks 06:45 uur op dinsdag 21 juni vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Korona. Een auto die in zuidelijke richting reed wilde links afslaan om de Kaya Lina op te rijden toen een aankomende auto die in noordelijke richting reed tegen de afslaande auto botste. De bestuurders van beide auto’s werden ter plekke door de ambulance personeel geassisteerd. Er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

