Minister Rocco Tjon: ALIANSA ENTRE SECTOR PUBLICO Y PRIVA DEN CUADRO DI SIGURIDAD Y PREVENCION DI CRIMEN TA PRACTICAMENTE INDISPENSABEL

ORANJESTAD – Recientemente, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon a atende e prome “ASIS Dutch Caribbean Conference on Resilience, Cyber and Security”. ASIS ta e “American Society for Industrial Security”, esaki ta un comunidad global di profesionalnan den e tereno di siguridad, cu e tarea di protehe bienes manera e ser humano, propiedadnan, y informacion entre otro. Aliansanan di e tayer aki ta beneficioso y tin su riesgonan, mirando cu cuerpo policial y organisacionnan di siguridad priva ta traha separa y cu diferente metanan, sinembargo, segun estudionan haci, e beneficionan di un aliansa ta mucho mas grandi compara cu e riesgonan, pues por conclui cu siguridad por wordo mehora a traves di e aliansanan aki.

Ora ta papia di crimen cibernetico, ta papia di un di e tipo di crimennan mas diverso cu tin ora ta trata crimen transnacional, e ta uno hopi compleho y ta trece retonan pa e aparato hudicial. Mirando e trayecto di evolucion di crimen cibernetico, aparatonan hudicial ta comparti informacion y conocimento cu nan contrapartida rond mundo pa asina por desaroya un plan van aanpak na tempo, basa riba inteligencia. Algun tempo atras, e mandatario a reuni cu e bestuur di “ASIS Dutch Caribbean Chapter 304” caminda a intercambia ideanan pa crea miho aliansanan, pa asina aumenta siguridad y proteccion pero tambe pa preveni crimen cibernetico. Hopi biaha, e experticio di combati crimennan cibernetico ta bin di otro sectornan, pues cuerpo policial no tur ora tin e experticio of solucion pa por combati’e nan so. Pa e motibo aki, aliansanan cu otro organisacionnan ta brinda un oportunidad pa asina un INTERPOL, por ehempel, por beneficia di e experticionan cibernetico y tecnologico cu tin den e sectornan publico, priva y academico.

Manera ya a indica, segun estudionan haci, aliansanan exitoso ta basa riba lidernan y facilitadonan fuerte y activo, como tambe comunicacion continuo, reunionnan structural y training. Na mes momento, e bareranan principal pa un colaboracion eficiente ta e falta di intercambio di informacion, desconfiansa y mal informacion. Pa por elimina algun di e bareranan aki, e ta importante pa e aparato hudicial como tambe organisacionnan di siguridad priva, traha mas di serca cu otro y educa otro riba nan capacidadnan profesional y duna trainingnan, pa asina identifica ken ta miho posiciona pa atende cu cierto situacionnan y asina desaroya un miho inventario di abilidadnan.

Por ultimo, Minister Tjon a expresa cu como Minister di Husticia y Asuntonan Social, e ta kere hopi den aliansanan y ta promove e aliansa entre Cuerpo Policial y organisacionnan di siguridad priva, pa motibo cu tin otro retonan tambe den e aparato hudicial, manera financiamento y personal, cual tambe por wordo mehora a traves di e aliansa aki. “Crea y mantene comunidadnan mas sigur, no ta solamente e responsabilidad di Cuerpo Policial, e ta rekeri aliansanan amplio cu e comunidad, sector priva y otro aparatonan gubernamental pa asina por produci leynan y practicanan eficiente y efectivo basa riba evidencia.

