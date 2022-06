Héroenan musikal Randal Corsen i Dibo Doran di bishita

Bij het kantoor van de Vertegenwoordiging van Nederland in Scharloo werd recentelijk bijzonder bezoek ontvangen: Randal Corsen en Dibo Doran. De bekende Curaçaose muzikanten spraken daar uitvoerig met de Vertegenwoordiger van Nederland, Erwin Arkenbout, en zijn medewerkers over hun jeugd op het eiland, muzikale voorkeuren, hun uiterst succesvolle onderlinge samenwerking en de samenwerking met tal van andere artiesten, op Curaçao, Aruba, Nederland en daarbuiten.

Randal en Dibo gaven een toelichting op en uitleg bij diverse video’s van hun werk, zoals de prachtige songs ‘Willemstad’ en ‘Lanta bèk’ en opnames van andere artiesten zoals Juan Luis Guerra, Tela Sambo, Izaline Calister en Wim Statius Muller. Ook spraken ze over het grote belang van muziek in het onderwijs, van aandacht voor behoud van het fenomenale muzikale erfgoed van Curaçao en van goede zakelijke begeleiding: het ontbreken daarvan is soms een obstakel voor een artistieke loopbaan.

De Vertegenwoordiging was erg vereerd met het bezoek van deze twee muzikale helden – die in juli zullen optreden op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam – en hoopt dat ze nog vele jaren zullen doorgaan met het componeren en uitvoeren van prachtige muziek.