Prome Minister Evelyn Wever-Croes: GASTONAN DI PERSONAL DI GOBIERNO TA BAHANDO CONFORME ‘BELEIDSPLAN VERLAGING PERSONEELSKOSTEN’

Prome Minister Evelyn Wever-Croes durante conferencianan di prensa a enfoca riba e gastonan di salario di empleadonan di Gobierno. E plan di rebaho di e gastonan aki ta di 2018 y e yama Beleidsplan Verlaging Personeelskosten, BVP. E ta den ehecucion desde 2018. Y ta e plan aki a percura cu cada aña Gobierno a baha e gastonan di personal.

Prome Minister a duna di conoce cu e unico cos cu Gobierno no a implementa ta: stop periodieke verhogingen pasobra mester haci esey den dialogo cu sindicato y Gobierno no a haya e momento oportuno ainda. Ademas, cu e aumento di costo di bida debi na e guera di Ukraina, tampoco ta prudente pa stop e periodieknan awor. “Mas importante ta cu nos a baha gasto di personal tur aña y pues nos ta den cumplimento cu e plan apesar cu nos no a implementa e plan full. Implementacion parcial di e plan mes a pone cu no a cumpli, manera por mira riba e grafico adhunto”.

“Mi ta scucha politiconan ta cuestiona cu tin un plan di 2018 cu no ta wordo ehecuta, siendo cu regularmente mi ta informa Parlamento di ehecucion di e plan. Cada aña den e mi cuentanan annual di mi Ministerio y cada kwartaal den e Uitvoerings Rapportage cu Minister di Finansas ta manda pa Parlamento. Si e politiconan tuma djis tiki tempo pa studia e documentonan aki, nan por evita di papia di cosnan robes asina.

Nos enfasis ta dirigi riba mehora calidad di bida di tur hende. Den e caso aki, empleadonan publico no merece e trato aki di politiconan di oposicion. Nos a baha e gastonan di personal y nos lo sigui traha pa sigui baha e gastonan aki”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

