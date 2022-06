Comision Recuperacion Economico ta inicia nan trabounan bou liderazgo di Minister Geoffrey Wever

Pa por stimula recuperacion economico di Aruba y mehora e clima di inversion na Aruba despues di e COVID-19 crisis, mester bin cu incentivanan pa aumenta e Producto Interno Bruto (BBP/GDP). Pa esaki Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a forma bou di su liderazgo e Comision Recuperacion Economico (Commissie Economisch Herstel). E meta di e comision ta pa formula incentivanan fiscal cu lo aporta na inversionnan nobo y na crecemento economico. Pa atrae ‘foreign direct investments’ (“FDI”), Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI) a haci un investigacion na e paisnan di enfoke menciona den e Strategia di Inversion 2019-2024 y a benchmark algun islanan di Caribe cu ta concurencia di Aruba pa atrae inversionnan di exterior. E investigacion haci door di DEZHI lo wordo usa tambe den e trabounan di e comision.

E Comision Recuperacion Economico ta consisti di belastingadviseurs, advocatuur, accountancy, Aruba Bankers Association, Aruba Trade and Industry Association, Aruba Hotel and Tourism Assocation, San Nicolas Business Association, Comerciantenan Uni Aruba, Kamer van Koophandel, Freezone Aruba N.V. y DEACI. E siman aki diamars, e Comision Recuperacion Economico lo inicia nan trabounan den sessionnan di trabou parti den tres dia den cual lo brainstorm y traha hunto na un pakete di incentivanan fiscal nobo cu mester contribui na un recuperacion rapido y duradero di Aruba su economia. Banda di e incentivanan fiscal, Ministerio di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel tambe ta finalisando e revision completo di e maneho di establecemento di negoshi (vestigingsbeleid) cual lo wordo anuncia den juli 2022.

“E incentivanan aki mester resulta den crecemento economico y duradero real y mester stimula sector priva pa inverti, y pesey ta di importancia crucial cu sector priva y gobierno ta hunto den consulta y deliberacion over esaki y ta trek e proceso conhuntamante” – Minister Geoffrey Wever.

Commissie Economisch Herstel vangt werkzaamheden aan onder voorzitterschap van Minister Geoffrey Wever

Teneinde het economisch herstel van Aruba en het investeringsklimaat te bevorderen na de COVID-19 crisis, dient spoedig maatregelen te worden genomen om het Bruto Binnenlands Product (“BBP”) te verhogen. Hiervoor heeft de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, onder zijn voorzitterschap de Commissie Economisch Herstel ingesteld. Het doel van de commissie is om een aantal fiscale stimuleringsmaatregelen te formuleren die zullen bijdragen aan nieuwe investeringen en economisch groei. Om ‘foreign direct investments’ (“FDI”) aan te trekken, is door de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (“DEZHI”), een onderzoek gedaan naar de focuslanden genoemd in de Investeringsstrategie 2019-2024 en zijn enkele Caribische eilanden gebenchmarkt die met Aruba concurreren om directe buitenlandse investeringen aan te trekken. Dit onderzoek wordt meegenomen in de werkzaamheden van de commissie.

De commissie bestaat uit belastingadviseurs, de advocatuur, de accountancy, de Aruba Bankers Association, de Aruba Trade and Industry Association (ATIA), de Aruba Hotel and Tourism Assocation (AHATA), de San Nicolas Business Association, de Comerciantenan Uni, de Kamer van Koophandel (KvK), de Freezone Aruba N.V. en de DEZHI. Deze week dinsdag, begint de Commissie Economisch Herstel met hun werkzaamheden waarbij in werksessies verdeeld over drie dagen gezamenlijk gebrainstormd en gewerkt zal worden aan een pakket van nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen die moeten bijdragen aan een spoedig en duurzaam herstel van de Arubaanse economie. Naast fiscale stimuleringsmaatregelen wordt door het Ministerie van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling thans ook de laatste hand gelegd aan een volledige herziening van het vestigingsbeleid dat in juli 2022 zal worden aangekondigd.

Minister Wever: “Deze maatregelen moeten leiden tot reële en duurzame economische groei en moet de private sector bewegen om te investeren, en daarom is het van cruciaal belang dat de private sector samen met de regering in overleg treedt en dit proces samen trekt.”

