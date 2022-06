Daisy Coffie: Nos mes hendenan tin ku karga desaroyo di nos isla!

Mi a tuma nota di nombramentu di un direktor nobo pa Bonaire International Airport – BIA. Ta trata di un hóben di 42 aña di edat. Mi no tin krítika riba nombramentu di e hóben hulandes oropeo di 42 aña di edat, ya ku mi ta kere ku e ta kualifiká pa e puesto. Loke sí mi no por uni mi mes kuné ta e maneho ku ta hiba pa loke ta trata nos hendenan lokal. Mi ta puntra mi mes si ningun di nos hendenan na Boneiru òf di un di e otro islanan di e anterior Antia Hulandes òf den eksterior no a solisitá pa e puesto aki? Dikon tempu ku sr. Michael Nicolaas, un boneriano sumamente kualifiká tabata direktor i ku tur hende tabata sa ku pa motibu di su edat, e nombramentu lo tabata tempo­ral, no a buska un hende lokal pa kana kuné i akumulá e abilidatnan, e konosementu i eksperensia pa por a tuma over ora el a baha. Dikon no a pone un hen­de lokal banda di sr. Jos Hillen pa kana ku esaki pa prepar’é pa tuma over ora sr. Hillen su ora di baha yega. Si e puesto di direktor di un aeropuerto ta eksigí un nivel di estudio HBO òf universitario, dikon no a stimulá nos hóbennan pa a bai studia den e direk­shon akí. Si e estudio aki lo dura 4 pa 5 aña, for di 2010 te ku awor nos lo tabatin tres periodo pa por a laga nos mes hendenan bai studia den e direkshon akí i despues traha i akumulá e abilidatnan, e konosementu i eksperensia nesesario pa awe ku orgu­yo un di nos mes hendenan lo por a okupá e funshon aki.

E hóben ku awe a keda nombrá tambe a pasa den e trayekto di studia, traha pa akumu­lá abilidat, konosementu i eksperensia pa awe e por ta prepará pa nan a skohé pa e puesto. Den BIA mes no tabatin hende kapasitá ku durante e temporada tras di lomba por a haña preparashon pa tuma e puesto akí? Ta preguntanan ku meresé un kontesta di e diputado responsabel i ku sigur den Konseho Insular lo e mester bin pa duna kuenta i rason. Un speransa ta keda mi. Mi ta spera ku nombramentu di e hóben hulandes oropeo akí no ta pa tempu indefiní. Pasobra si esei ta e kaso, esaki lo nifiká ku pa e próksimo 23 aña, asumiendo ku su edat di penshun ta minimalmente 65 aña, e puesto aki lo no ta disponibel pa nos hendenan lokal.

Mi ta spera ku e maneho den BIA ta ku e hóben akí ta haña un konvenio di trabou di entre 3 pa 5 aña i ku a pone e kondishon ku lo pone banda di dje un di nos mes hendenan ku lo kana kuné pa akumulá e abilidatnan, konosementu i eksperensia nesesario pa ora su konvenio di trabou terminá nos lo tin nos propio hendenan bon prepará pa okupá e puesto akí. E maneho akí no solamente mester konta pa e puesto di direktor den BIA sino pa tur otro kompania di gobièrnu i pa gobièrnu su direktoradonan mes tambe. Ta inakseptabel ku nos ta krea puestonan klave pa hendenan di afó i nos mes profeshonalnan tin ku para na banda i mira ku nan a keda ekskluí. Simplemente esaki no por. E maneho mester kambia fundamental­mente. Desaroyo di nos isla mester ta kargá primeramente pa nos mes hendenan. Temporalmente, esta tanten ku nos mes no tin, nos por haña yudansa di pafó, pero e meta semper mester ta ku nos mester tuma e rienda den nos propio man. Ta esaki M21 ta para p’e i ta esaki ta hasi nos diferente.

Onze eigen mensen moeten de ontwikkeling van ons eiland dragen!

Ik heb kennis genomen van de benoeming van een nieuwe directeur voor Bonaire International Airport – BIA. Het betreft een jongeman van 42 jaar. Ik oefen geen kritiek uit op de benoeming van deze 42-jarige Europees Nederlandse jongeman, omdat ik geloof dat hij gekwalificeerd is voor de functie. Waar ik het niet mee eens kan zijn, is het beleid dat gevoerd wordt met betrekking tot onze eigen lokale mensen. Ik vraag mij af of niemand van onze mensen op Bonaire of van één van de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen of uit het buitenland voor deze functie heeft gesolliciteerd? Toen de hooggekwalificeerde Bonairiaan Michael Nicolaas directeur was en iedereen wist dat hij vanwege zijn leeftijd een tijdelijke benoeming had, waarom is er toentertijd geen lokaal persoon aangetrokken om als ‘counterpart’ met hem mee te lopen om de benodigde vaardigheden, kennis en ervaring op te doen zodat die persoon de functie kon overnemen bij pensionering van Nicolaas? Waarom is er geen lokaal persoon naast Jos Hillen geplaatst als ‘counterpart’, zodat Hillen hem of haar kon voorbereiden op overname van de functie bij zijn afscheid? Als de functie van luchthavendirecteur een opleiding op HBO of universitair niveau vereist, waarom worden onze jongeren dan niet gestimuleerd om in deze richting te gaan studeren? Als zo’n opleiding 4 à 5 jaar duurt, hebben wij vanaf 2010 drie periodes gehad om onze eigen mensen in deze richting te laten studeren en daarna werken om de benodigde vaardigheden, kennis en ervaring op te doen, zodat vandaag een van onze eigen mensen trots deze functie heeft kunnen bekleden.

De jongeman die nu benoemd is, heeft ook het traject van studeren en werken afgelegd om vaardigheden, kennis en ervaring op te doen zodat hij goed voorbereid is om voor de functie geselecteerd te worden. Waren er binnen de BIA zelf geen capabele mensen die in de afgelopen periode voorbereid konden worden om de functie te bekleden? Dit zijn vragen die verdienen beantwoord te worden door de verantwoordelijke gedeputeerde en die zeker naar de eilandsraad moet komen om rekenschap af te leggen. Er rest mij nog één hoop. Ik hoop dat de benoeming van deze Europees Nederlandse jongeman niet voor onbepaalde tijd is. Want als dat het geval is, dan zou dit betekenen dat voor de komende 23 jaar de functie niet beschikbaar zal zijn voor onze lokale mensen, ervan uitgaande dat zijn pensioenleeftijd minimaal 65 jaar is.

Tot slot verklaart Daisy Coffie nadrukkelijk: ‘Ik hoop dat het beleid van BIA is dat deze jongeman een arbeidsovereenkomst krijgt van tussen de 3 à 5 jaar en dat als voorwaarde wordt gesteld dat naast hem een van onze eigen mensen als ‘counterpart’ benoemd wordt om de benodigde vaardigheden, kennis en ervaring op te doen, zodat als de arbeidsovereenkomst verlopen is, wij een van onze eigen mensen hebben die goed voorbereid is voor deze functie. Dit beleid moet niet alleen gelden voor de functie van directeur bij BIA, maar voor alle andere overheidsdeelnemingen en tevens voor de OLB-directies. Het is onaanvaardbaar dat wij sleutelposities creëren voor mensen van buiten het eiland, terwijl onze eigen professionals aan de zijlijn moeten staan toekijken hoe ze buitengesloten worden. Dit kan en mag eenvoudigweg niet. Dit beleid moet fundamenteel veranderd worden. De ontwikkeling van ons eiland moet in de eerste plaats door onze eigen mensen gedragen worden. Zolang wij zelf nog niet over de geschikte mensen beschikken, kunnen wij hulp van buitenaf krijgen, maar het doel moet altijd zijn dat wij de touwtjes in eigen handen moeten nemen. Dát is waar M21 voor staat en daarom maken wij het verschil uit.

