Daisy Coffie Pueblo no por soportá mas subida! E SITUASHON TA EKSPLOSIVO

Awor sí no por mas. Awor sí ta basta. Ku doló na mi kurason, miéntras mi ta atendiendo diferente tema di importansia durante e siman di Hulanda Karibense akí na Hulanda, mi tabatin ku tuma nota ku entrante 1 di yüli awor, esta djabièrnè awor koriente lo bolbe subi e aña aki. E biaha aki ku 30%. Banda di e inflashon haltu e oumento aki lo afektá henter nos poblashon, partikularmente e klase trahadó, esta esunnan ku tin un trabou, pero aun mas esnan mas vulnerabel den nos komunidat, esta nos penshonadonan i nos kobradónan di ònderstant. Nos komunidat lo no por soportá esaki mas.

E situashon ta eksplosivo!

Mi ta kompartí totalmente e posishon di UNKOBON ku e 850 dòler ku Ulanda a pone disponibel pa un biaha so no ta sufisiente i ku un gran parti di nos poblashon lo bira aun mas pober. E ta simpel pa nos tur komprondé. No ta e resibu di koriente so lo subi den e tempunan benidero, sino tur loke nos tin ku kumpra na komestibel, na gasolin, gas pa kushiná, disel i tur otro produkto i servisio lo oumentá. Salario, penshun di behes i ònderstant lo no ta sufisiente pa kubri e subidanan aki. Definitivamente mester tuma mas medida pa por enfrentá e situashon penoso akí.

Mi ta apoyá diputado Nina den Heyer pa su esfuersonan pa logra stipulá ku mas hende lo por bin na remarke pa e kompensashon di un biaha so di 850 dòler. Mi kier enkurashá gobièrnu pa sinta na mesa ku WEB N.V. pa deliberá kon por aloká parti di e ganashi di WEB di 2021 pa suavisá e oumento di 30% adishonal riba e 850 dòler, sigur pa esnan ku ta bin na remarke pa esaki. Na Hulanda akí, den nos kòmbersashon ku sekretario di estado ami lo primi pa e sekretario di estado bai den konsulta ku su kolega di ministerio di pobresa, minister Carola Schouten, pero tambe di e ministerionan di Finansa i di Asuntunan Ekonómiko i Klima, pa evaluá kua ta e medidanan adishonal ku nan por tuma pa aliviá e situashon, aunke ta temporal.

Tambe mi ta bai orientá mi mes den e enkuentro ku e organisashon di munisipionan Hulandes pa sondia kiko nan ta hasi pa enfrentá e situashon akí ku ta asotando Hulanda tambe. Nos no por reuní so, miéntras Kralendijk ta na kandela. Mester bin akshon, anto akshon konkreto i urgente. E surplus di nos mes presupuesto kaminda tin fondonan ku no a keda usá mester por ta tópiko di diskushon kon e fondonan aki por haña un destino otro pa yuda den e situashon. Na pueblo boneriano mi ta hasi un yamada pa kada un di nos den un forma realístiko i kreativo kuida i manehá nan entrada na un manera huisioso pa nos pasa huntu den e tempunan difísil aki. Komersiantenan, ta na boso pa mira kon mas tantu posibel, sin perhudiká boso negoshi, boso por kontribuí den forma di tene boso preisnan moderá, kisas hasiendo ménos ganashi ku normal, pero tambe yuda karga e tempu difísil akí. Na dunadónan di trabou, na boso tambe mi ta hasi e yamada pa mira kon boso por aportá. E krísis aki a dal nos tur i ta nos tur huntu mester tene man di otro pa karg’é.

____________

De bevolking kan geen prijsstijging meer aan! DE SITUATIE IS EXPLOSIEF!

Zo kan het echt niet verder. Nu is het genoeg geweest. Met pijn aan mijn hart, terwijl ik bezig ben met meerdere belangrijke thema’s tijdens deze Caribisch Nederland week in Nederland, krijg ik te horen dat per 1 juli a.s., komende vrijdag dus, de tarieven voor stroomgebruik weer gaan stijgen. Deze keer met 30%. Naast de toch al hoge inflatie zal deze prijsstijging de hele bevolking raken, in het bijzonder de werkende klasse, de mensen die een baan hebben dus, maar het allerergst de meest kwetsbaren in onze samenleving, namelijk de AOV’ers en de mensen die een onderstand uitkering krijgen. Onze samenleving kan dit niet meer aan.

De situatie is explosief!

Ik ben het volledig eens met de stelling van UNKOBON dat de USD 850 die Nederland eenmalig beschikbaar stelt niet voldoende is en dat een groot gedeelte van onze bevolking nóg armer wordt. Het is voor ons allemaal eenvoudig te begrijpen. Het is niet enkel de stroomrekening die de komende tijd zal stijgen, maar verder alles wat mij moeten aanschaffen aan voedingsmiddelen, benzine, gas om te koken, diesel en alle andere producten en diensten zullen duurder worden. Salarissen, de AOV en de onderstand zullen niet toereikend zijn om deze stijgingen te bekostigen. Er moeten definitief meer maatregelen genomen worden om deze pijnlijke situatie het hoofd te kunnen bieden.

Ik steun gedeputeerde Nina den Heyer in haar inspanningen om vast te laten leggen dat meer mensen in aanmerking kunnen komen voor de eenmalige tegemoetkoming van USD 850. Ik wil het eilandbestuur aanmoedigen om aan tafel te zitten met WEB N.V. om te overleggen hoe een gedeelte van de winst van WEB over 2021 te bestemmen als aanvulling bovenop de USD 850 om de prijsstijging van 30% te verlichten, zeker voor degenen die hiervoor in aanmerking komen. Hier in Nederland zal ik, in ons gesprek met de staatssecretaris, druk uitoefenen dat zij in overleg treedt met haar collega van het ministerie van Armoedebeleid, minister Carola Schouten, maar ook met de ministeries van Financiën en van EZK, om na te gaan welke aanvullende maatregelen genomen kunnen worden om deze situatie te verlichten, al is het maar tijdelijk.