Open data Tweede Kamer gemakkelijker toegankelijk

De Tweede Kamer heeft een nieuwe release van het Open Data Portaal beschikbaar gesteld. Iedereen heeft vanaf nu drempelloze en stabiele toegang tot de open data van de Tweede Kamer. Registratie is niet noodzakelijk.

Parlementaire data voor onderzoek of applicaties

Het Open Data Portaal biedt toegang tot de openbare data in het Gegevensmagazijn van de Tweede Kamer. In het Gegevensmagazijn bevinden zich de data die de Tweede Kamer genereert bij het uitvoeren van haar werkzaamheden, denk hierbij aan: wetsvoorstellen, moties, amendementen, verslagen en de samenstelling van fracties en commissies. Deze data kunnen worden ingezet voor onderzoek of het ontwikkelen van eigen applicaties.

Informatiemodel

Alle informatie is te vinden via de website: https://opendata.tweedekamer.nl/. Gebruik het informatiemodel om inzicht te krijgen in de parlementaire data van de Tweede Kamer. Bekijk welke data er beschikbaar zijn en hoe deze onderling samenhangen. Voor de gebruikersvoorwaarden zie de disclaimer.

