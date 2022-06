Bibi Provence ta reakshona fuerte riba e buki ‘Bon dia, goeiemorgen’ di Izaline Calister

Izaline Calister

‘Bon dia, goeiemorgen’ is een concept van Thijs Borsten (o.a. bekend van CD-serie Trapperdetrap en de Liedjesalmanak) en Izaline Calister bestaande uit een bonte verzameling van kinderliedjes uit Curaçao, Aruba en Bonaire. Zangeres Izaline Calister zong als kind al graag en veel en zij zocht bekende kinderliedjes uit die elke Antilliaan kent. Izaline: ‘Ik wil graag de liedjes uit mijn jeugd in leven houden en doorgeven aan nieuwe generaties.’ Er komen liedjes aan bod van bekende componisten als Rudy Plaate, Elis Juliana en Padu Lampe. Zo nemen Izaline en haar musici je mee op reis naar De zon. De liedjes worden afwisselend gezongen in het Papiaments én het Nederlands. Hopi pret, want zo kan iedereen meezingen!

Entree is gratis!!!

