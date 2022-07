Colaboracion internacional pa un meta comun: Minister Ursell Arends na Ocean Conference 2022

Durante e siman pasa minister di Naturalesa, Sr. Ursell Arends a participa na e United Nations su Ocean Conference 2022. Durante un siman sumamente ocupa, minister Arends a haci uzo di oportunidad pa reuni cu representantenan internacional, como delegacionnan nacional di otro paisnan y tambe organisacionnan no-gubernamental (“NGO’s”).

Colaboracion internacional ta na bista. Asina a reuni por ehempel cu representantenan di Corsou y Hulanda pa explora un “ocean monitoring program” den Reino Hulandes pa asina midi continuamente e calidad di awa. Esaki ta un punto particularmente importante pa por ta informa na tur momento riba e status di e calidad di awa. Mester por garantisa e calidad di awa (di lama) pa por garantisa salud humano y tambe di e medio ambiente marino, y tambe pa por verifica si cierto maneho ta funcionando apropiadamente.

Minister Ursell Arends kier a gradici e delegacion di Corsou pa nan bunita gesto y representacion na e Ocean Conference 2022 y ta desea nan exito cu nan metanan y proyectonan encuanto e recuperacion y salbacion di e oceano, e oceano cu nos ta comparti cu nos hermana isla. Asina a presenta e delegacion un relatiegeschenk, cual ta un Ocean Soap traha cu awa di lama y zeewier di Aruba.

Tambe a presenta na baluartenan marino; Sr. Xander de Vries; Sra. Liz ter Kuile y Sra. Paula Geadas un regalo simbolico di forma di un coral den e kwekerij di ScubbleBubbles Foundation, un fundacion local di hoben cu ta enfoca riba e proteccion y restauracion di un especie tan valioso pa ecosistema marino.

Prioridad di Minister Arends ta pa atende cu e problematica di desperdicio (Parkietenbos y RWZI) y nan efecto negativo riba salud y bida marino den e forma cu nan ta aden actualmente, asina tambe a hiba discusion durante e “Marine/Plastic Pollution Dialogue Sessions”. Tambe minister Arends a duna presentacion na “The Overseas Countries and Territories – partnerships for conservation and sustainable use of our oceans”.

Minister Arends a cuminsa e siman enfatisando tres compromiso como delegacion di Aruba, esta 1) introduccion di “Rights of Nature” (Derecho di Naturalesa) como ley, 2) introduccion di Marine Park rond di Aruba, y di 3) introduccion National Climate Resilience Council local pa delinea con Aruba ta bai adapta pa cu e retonan di cambio climatico. Despues di un siman sumamente fructifero, comunidad por tin confiansa den e esfuersonan andando pa proteha nos naturalesa riba tera y bao lama.