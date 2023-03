Reunion Minister di Finansa ku grupo di interes online gaming

De agendapunten waren onder meer de gebeurtenissen rondom ICE, de intentie om een werkgroep in te stellen om een conferentie dan wel exhibitie op Curaçao te organiseren, verlenging van de bestaande kansspel licenties en het advies van de SER op de Landsverordening op de Kansspelen. Ook heeft de Minister van Financiën de sector op de hoogte gebracht van zijn intentie om in juni van dit jaar een ‘keynote’ toespraak te verzorgen bij I-Gaming Next in Malta. Tijdens deze vergadering heeft de Minister van Financiën de aanwezigen verzocht zich te verenigen, zodat er in het vervolg 1 standpunt kan worden ingenomen door de stakeholders.