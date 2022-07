Notisia di polis di djaluna 4 di yüli te ku djárason 6 di yüli 2022/Politieberichten van maandag 4 juli tot en met woensdag 6 juli 2022

Notisia di polis di djaluna 4 di yüli te ku djárason 6 di yüli 2022

Aksidente

Alrededor di 6.55 or di mainta riba djárason 6 di yüli, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba e krusada-T di Kaya Betico Croes i Kaya Hermandad. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata kier a lora na su man robes pa subi Kaya Hermandad. Shofùr di e skuter ku tabata koriendo riba Kaya Betico Croes kier a pasa e outo aki ku konsekuensia ku nan dal den otro. Personal di ambulans a trata shofùr di e skuter na e sitio mes i e no mester a bai hospital.

A haña hòmber pèrdí

Den oranan trempan di tramèrdia riba djamars 5 di yüli, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un hòmber pèrdí. Mesora a inisiá un búskeda pa e hòmber di nòmber Ertmann Alexander Valdink, di 70 aña di edat. A mira e hòmber, un pashènt di Alzheimer, último pa mas o ménos 8.30 or na Kaya Haldu. A informá prensa tambe mesora ku a publiká un pòtrèt di e hòmber. Atardi mas lat a logra haña e hòmber bek sano i salvo. Pa seguridat personal di ambulans a hasi un chekeo médiko mirando e hòmber su edat. Ku e ayudo i sosten di prensa i habitantenan atento por a logra haña e hòmber rápido. Polis ke gradisí un i tur ku a duna informashon via 715 8000 òf 9310 ku a kondusí na hayasgo di e hòmber. Un danki na prensa tambe pa tremendo koperashon di semper.

Outo ta kore drenta mondi

Riba djaluna 4 di yüli un aksidente ku un outo a tuma lugá na Kaminda Gurubu. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata koriendo den direkshon di Playa na momentu el a pèrdè kontrol den e bògt skèrpi i a kore drenta mondi. E shofùr tabata ileso i su reibeweis i papelnan di seguro tabata na òrdu.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 4 juli tot en met woensdag 6 juli 2022

Aanrijding

Omstreeks 06:55 uur in de ochtend van woensdag 6 juli vond een aanrijding plaats tussen een auto en een scooter op de T-kruising van de Kaya Betico Croes en de Kaya Hermandad. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij linksaf wilde slaan om de Kaya Hermandad in te rijden. De bestuurder van de scooter wilde op de Kaya Betico Croes inhalen en zag niet dat de auto links wilde afslaan waardoor ze tegen elkaar botsten. De bestuurder van de scooter werd ter plekke door het ambulance personeel gecheckt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Vermiste man gevonden

In de vroege middaguren op dinsdag 5 juli kreeg de politiecentrale melding over een vermiste man. Direct werd een zoektocht naar de 70-jarige man, Ertmann Alexander Valdink, gestart. De man, die Alzheimerpatiënt is, was voor het laatst omstreeks 08:30 uur in de Kaya Haldu gezien. Ook de pers werd geïnformeerd en een foto van de man werd verspreidt. Later in de middag werd de man heelhuids teruggevonden. Hij werd voor de zekerheid gecheckt door het ambulance personeel gezien zijn leeftijd. Mede door de pers en attente burgers kon de man snel gevonden worden. De politie wil een ieder bedanken voor alle gegeven informatie via telefoon nummer 715 8000 of 9310. En natuurlijk ook dank aan de pers voor de altijd goede samenwerking.

Auto rijdt mondi in

Op maandag 4 juli vond een eenzijdige aanrijding met een auto plaats op de Kaminda Gurubu. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij richting Playa reed toen hi in de S-bocht de macht over het stuur verloor waardoor hij de mondi in reed. De bestuurder was ongedeerd. Zijn rijbewijs en verzekeringspapieren waren in orde.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.