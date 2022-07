Prome Minister Evelyn Wever – Croes:

SITUACION NA HULANDA NO TA MESCOS CU ANTES MAS PESEY TA RECOMENDA PA STUDIANTENAN REGLA VIVIENDA DESDE ARUBA

ORANJESTAD – Un bes mas ta yegando na fin di otro aña escolar y ta mira cu tin hopi alumno cu a gradua y/of cu a pasa e aña, pa cual den nomber di Gobierno di Aruba Prome Minister Evelyn Wever – Croes ta manda palabra di pabien y hopi felicitacion. Banda di esaki ta mira tambe cu tin grupo di alumno cu tin cu pasa e aña di nobo y ta spera cu e aña venidero lo ta exitoso pa e grupo aki tambe.

E temporada aki tambe varios studiante ta prepara pa bay den exterior pa studia, y den cuadro di esaki Gobierno a wordo informa door di Arubahuis cu e situacion na Hulanda ta keda un situacion hopi dificil. E realidad ta cu cosnan a cambia hopi na Hulanda den e ultimo 2 pa 3 añanan y principalmente despues di Covid, tin un scarsedad enorme di vivienda. E scarsedad aki ta birando pio pa motibo cu na Hulanda tin limitacion di espacio pa construi vivienda nobo.

VIVIENDA TA HOPI LIMITA NA HULANDA

Premier Wever – Croes a splica cu Arubahuis ya a constata den pasado cu tabatin ocasionnan cu studiantenan tabata yega te na Hulanda, nan tabatin inscripcion di scol pero nan no tabatin cas ainda. Den cierto caso Arubahuis por a yuda, mirando e tipo di contract y palabracionnan cu tabatin entre Arubahuis y diferente Gemeente na Hulanda. Sinembargo, e situacion awo ta diferente y e cantidad di Gemeente cu ainda Arubahuis lo por purba yuda cu ne pa un studiante haya un vivienda ta hopi limita. Na e momentonan aki e ta hopi recomendabel pa studiantenan y mayornan percura pa tur cos ta regla desde na Aruba. Arubahuis ta haci apelacion na mayornan pa den caso cu no keda cla cu vivienda, pa considera si ta manda bo yiu Hulanda si of no.

A weita aña pasa cu tabatin algun biaha cu studiantenan Rubiano a keda riba caya. Sea paso nan contract a finalisa of tabatin otro plan cu e edificio y no tabata facil pa haya un solucion. “Mi por papia di experiencia propio, mi tambe tin un yiu cu kier bay studiante na Hulanda, y e no a keda cla ainda cu vivienda cerca di caminda cu e kier studia, ni mas leu di caminda cu e ta studia,” Prome minister a duna di conoce. Hopi biaha mester recuri na Makelaars/ Real Estate Agents pa yuda, pasobra esey talbes ta e unico solucion, pero ni asina tin garantia cu bo ta keda cla. Arubahuis no ta un Real Estate Agent y no tin e contractnan mas cu tabatin den pasado, pasobra cosnan a cambia na Hulanda. E diferente fundacionnan a kibra nan contractnan cu Arubahuis y cu otro instancianan pasobra despues di Covid cos a bira totalmente diferente.

SIN ADRES STUDIANTE NO POR CUMINSA SU ESTUDIO

Ta haci apelacion na tur studiante cu ta pensa pa bay studia na Hulanda pa wak bon pa bo tin bo inscripcion completo den bo man prome cu bo subi avion y percura pa bo tin un vivienda. “Tin biaha nos ta pensa aki na Aruba cu si bo tin un conoci aya na Hulanda, e yiu por bay biba cerca dje. Porfabor wak esey bon di adelanta, paso si e conoci na Hulanda ta biba den un cas caminda cu ta dos hende por tin inscribi y ya tin dos hende den e cas, no ta permiti un studiante pa inscribi eynan tambe. Y sin un adres valido na Hulanda, e studiante no por haya ni fiansa ni cuminsa su estudio.”

Prome Minister Wever – Croes ta termina enfatisando pa tur mayor cu tin yiunan cu kier bay studia na Hulanda, pa regla tur cos hopi bon di prome. Departamento di Enseñansa di Aruba tin hopi informacion riba su website, pa percura cu tur studiante di Aruba cu kier bay studia na Hulanda ta hopi bon prepara prome cu nan bay Hulanda.