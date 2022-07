Miembronan di Talento di bishita na Representashon di Hulanda

Onlangs waren de leden van het derde Talento-programma te gast bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad (VNW). Het Talento-programma is gericht op het verbeteren van het overheidsapparaat van Curaçao met een persoonlijk en professioneel ontwikkelingsproject. Tijdens dit project worden er trainingen en evenementen georganiseerd, die bijdragen aan het verder ontwikkelen van het talent van de leden. Eerder zijn al twee succesvolle programma’s afgerond.

Tijdens het bezoek aan VNW sprak de Vertegenwoordiger van Nederland, Erwin Arkenbout, de deelnemers onder andere toe over de veranderingen die plaatsvinden binnen de overheden; zo zijn alle geselecteerde deelnemers van Talento dit jaar vrouwen. Dit is volgens de heer Arkenbout een goed voorbeeld van de positieve veranderingen die plaatsvinden. Daarna volgde een presentatie over de rol van de VNW, zijn er gesprekken gevoerd over het onderwijs en de zorgsector op Curaçao en werd een presentatie gegeven over samenwerking en zelfreflectie waarbij alle aanwezigen een zelfreflectietest hebben gedaan. Na een rondleiding en kennismaking met verschillende collega’s werd de bijeenkomst afgesloten met een gezellige borrel.