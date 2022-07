GERELATEERDE MINISTERIES KOMISHON EMBLEMA KÒRSOU BEZOEKT DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op woensdag 6 juni hebben de leden van de ‘Komishon Emblema Kòrsou’ een kennismakingsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout.

De commissie heeft tot taak de Minister van Algemene Zaken en de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport te adviseren over het participatietraject dat moet leiden tot een nieuw nationaal symbool voor het Land Curaçao, ter vervanging van het huidige wapenschild.

De commissieleden zijn in maart 2021 benoemd door de Minister van Algemene Zaken. Er zijn in totaal 7 leden, hiervan zijn 5 leden benoemd na een openbare wervings- en selectieprocedure. De secretaris (mevr. Cherise Balentin) is tevens de secretaris van de Raad van Ministers en de voorzitter is afkomstig van de Directie Communicatie en Voorlichting.

De commissie krijgt ondersteuning en advies van zowel deskundige ambtenaren, professionele juristen en van het Bureau Intellectuele Eigendom.

Het einddoel is om per 10 oktober dit jaar het nieuwe nationale symbool te presenteren aan het publiek. Een embleem, gekozen door het publiek na een voorselectie uit inzendingen van creaties van het publiek. Inzendingen kunnen opgestuurd worden tussen 20 juli en 19 augustus via www.emblema.cw.