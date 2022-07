Grootse première in The Movies Otrobanda voor Bon Bini Holland 3.

De nieuwe komische speelfilm BON BINI HOLLAND 3 is op donderdag 7 juli feestelijk in The Movies Otrobanda in première gegaan. De cast maakte haar opwachting onder begeleiding van 4 anacondas van Defensie Caribisch gebied en een politie escorte. De swingende brassband en prachtig aangeklede carnavals danseressen ontvingen de cast op de rode loper. Zo werd het publiek opgewarmd voor de zomerse en onbeskoft grappige film die op het witte doek vertoond werd.

De bioscoop was tot de nok toe gevuld met BON BINI HOLLAND fans en genodigden, de publiekszalen waren allemaal uitverkocht.

Over BON BINI HOLLAND 3

BON BINI HOLLAND, BON BINI HOLLAND 2 en BON BINI: Judeska in da House trokken wereldwijd meer dan 1,7 miljoen mensen naar de bioscoop. Na drie bekroningen van het Gouden Kalf van het Publiek op rij, kon een nieuwe film niet uitblijven. BON BINI HOLLAND 3 is nog grappiger, grootser én internationaler door de opnames in New York, Duitsland, Nederland en op Curaçao. Onlangs behaalde BON BINI HOLLAND 3 een gouden plaat in Nederland, welke Jandino op het vliegveld op Curaçao in ontvangst nam.