Pueblo di Kòrsou ta sigui wòrdu gòlpia den su propio kas pa aktonan di kriminalidat, miembronan di kuerpo polisial malkontentu pa e forma ku ta trata ku nan

WILLEMSTAD,- Ku hopi asombro parlamentario pa frakshon di MFK, Ramón Yung a tuma nota dje reakshon di VBC, esta ku ekspreshonnan hasí dor di Promé Minister Gilmar Pisas ta inaseptabel.

E asosashon di komersiantenan VBC ta haña e “akusashon aki no hustifiká, inaseptabel i ta kousa hopi doló”. VBC ta konsiderá ku:

E anunsio ku ta hala e toke de keda di 16.00’or pa 11.00’or no (por) a yega na tur e miembronan na tempu. Parse tambe ku e stashon di radio di kalamidat a bai den aire algu despues di 11’or.

Riba e punto aki, parlamentario Ramón Yung ta di opinion ku un pais den estado di alerta, tur siudadano inkluso komersiantenan mester sigui e informashonnan na disposishon, di manera ku tur hende por aktua di akuerdo ku e rekomendashon òf instrukshonnan. Awendia, praktikamente TUR supermerkado tin un of otro medio social den nan establesimentu. Si NO tabata asina, anto ta iresponsabel pa un komersiante den un tempu di kalamidat ta brinda servisio, sin tene kuenta ku e aspekto di seguridat pa e klientenan pafó di su establesimentu.

E espasio di tempu ku tabatin entre e anunsio di e kambio di toke de keda i su komienso tabata demasiado kòrtiku. Esaki a pone ku kareteranan a kongestioná ku filanan di tráfiko largisimo. Tabata reina un pániko total i vários tabata esnan ku no a demostrá nan mihó komportashon den tráfiko, lokual tambe tabata kousa hopi molester i mas kongestion.

Parlamentario Ramón Yung ta konvensí ku Promé Minister Pisas a aktua riba konseho di e ekspertonan den e tim di kalamidat i tambe profeshonalnan di servisio meteorológiko. Den situashonnan di emergensha i den kual seguridat di bo pueblo ta na promé lugá, no tin espasio pa rèk kakiña i mester tuma desishon mesora, pa evitá ku despues mester lamentá. Ademas, tur hende tabata siguiendo desaroyonan di e mal tempu i regularmente e ekspertonan di servisio meteorológiko tabata bisa ku e “depreshon” tabata instabil i ku su komponentenan tabata varia hopi. Tabatin momento ku asta a midi ráfaganan di bientu di te asta 90 kilometer pa ora.

VBC ta indiká ku e página wèp di “National Hurricane Center” ya na e momentunan ei tabata indiká ku e trayekto ku e depreshon lo a pasa tabata basta suit di Kòrsou. Na pareser di VBC, Promé Minister Pisas a provoká un pániko innesesario ku e desishon ku el a tuma i hasiendo esei a trese hopi hende den peliger, inkluso den tráfiko.

Parlamentario Yung kier sa ku si e depreshon realmente a pasa mas serka i kousa daño na nos pais, kual lo tabata e reakshon di VBC. Pasó mientrastantu Bonnie a sigui su rumbo i a kousa inundashon i daño formal na Costa Rica i El Salvador, kostando asta bida di un siudadano.

E komersiantenan, ku por sierto ta forma djis un parti chikí di tur e aktividatnan ku tabata tumando lugá na e momentunan ei, na opinion di VBC, a trata na sirbi i yuda mas tantu hende posibel, kendenan a wòrdu sorprendé pa e desishon di gobièrnu.

Parlamentario Ramón Yung ta enfatisá un biaha mas ku na momento di un emergensha, NO tin espasio pa rèk tempu i keda sirbi i yuda. Ta TUR hende mester sigui e rekomendashon i instrukshonnan, p’asina por logra mantené kada siudadano mas “safe” posibel. Den un estado di emergensha, sin mas NO tin espasio pa “gamble” ku tempu i tur hende mester aktua diligente i inmediatamente.

Finalmente parlamentario Ramón Yung a tuma nota di akusashonnan adishonal di parti di VBC den direkshon di gobièrnu, “ounke pa dal kachó, nunka no falta palu”. VBC ta mustra ku gobièrno tin ku realisá ku bo por atvertí e hendenan, pero kada un tin ku asumi su propio responsabilidat. En partikular, VBC no a kompronde muchu bon e komentario di Promé Minister Pisas alegando ku: “Mi ta kompronde ku komersio ke strika (bende mas hopi). Mi por kompronde esei, pero no asina. Esaki no por tuma luga mas den futuro.” Sektor komersial ta pará kla pa yuda, sigur den tipo di sirkunstanshanan difisil asina kaminda un kalamidat tabata vislumbrando i ta netamente e komportashon ei Promé Minister ta kritiká.

Parlamentario Ramon Yung ta mustra ku hustamente e último parti ta lokual VBC NO a kompronde. Pasó VBC mes ta enfatisá ku tabatin un kalamidat vislumbrando i ku gobièrnu por atbertí, pero ta kada ken tin ku asumí nan responsabilidat. Pues, esei ta konta pa miembronan di VBC tambe. Pues ku TUR establesimentu mester tabata será pa 11 or, ta TUR komersiante mester a kumpli ku esaki sin mas. Parlamentario Ramón Yung ta kere ku hopi hende ta kere ku orkan ta kos di hasi wega kun’é, pero “makaku ta hunga ku su yu, te ora e saka su wowo”, pero “mihó shen bia koyón, ku Dios pordon”!!!

Ramón Yung

Miembro di Parlamento

Pa Frakshon di MFK