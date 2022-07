DJ i produktor yu di korsou Siki Martina (30) asesina Rotterdam

E homber ku a wordu asesina djadumingo 21.30 anochi na metrostation Coolhaven na Rotterdam ta Siki Martina di 30 anja di edat

Personal di ambulanse a purba na reanima Martina pero no a logra i el a fayese na e sitio di e isnidente.

Testigunan por a deklara ku nan a mira un outo kolor skur kore bai ku velosidat haltu for di e sitio di e asesinato.

Ripdeal

Siki Martina groeide op in Rotterdam-IJsselmonde. In een interview met AD zei hij vorig jaar over zijn jeugd: ‘Terugdenkend aan die periode in mijn leven, zie ik de overvallen, schiet- en steekpartijen in de bosjes van IJsselmonde nog helder voor me. Als kind kwam je vanzelf in het criminele circuit terecht. Mijn buurjongen zat erin, dus ik ook.’

Martina raakte in het verleden betrokken bij een ripdeal en moest naar eigen zeggen ‘rennen voor zijn leven’ omdat er iemand ‘met een vuurwapen stond te zwaaien’. Hij vertrok daarop naar zijn vader in Curaçao. ‘Als ik in die periode in Nederland was gebleven, dan was het slecht met me afgelopen.’

Muziek

Siki Martina was actief als dj en producer. Hij werkte samen met o.a. Frenna en deed liveshows met rapper SXTEEN. Ook speelde hij vroeger in een brassbandgroep.

Op sociale media betuigen verschillende vrienden en kennissen van Martina hun ongeloof over zijn overlijden. Het slachtoffer laat twee kinderen na.

https://www.ad.nl/rotterdam/als-tiener-verkocht-hij-drugs-nu-verdient-siki-29-zijn-geld-als-artiest-en-monteur-je-kan-altijd-wat-van-je-leven-maken~a922a9ac/