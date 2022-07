Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

GASTONAN DI PERSONAL DEN GOBIERNO TA SIGUI BAHA

Gobierno di Aruba den ultimo añanan a bin ta bahando gasto di personal di Gobierno. Esey ta e total di gasto di salario di tur esnan cu ta traha den Gobiero. Na aña 2018, a presenta e plan “Beleidsplan Verlaging Personeelskosten” BVP, plan di maneho pa reduci gasto di personal.

Por ehempel, ta stimula hendenan pa bay cu VUT, ora hende baha cu pensioen, no ta yena su vacatura, contractnan cu vence, no lo wordo prolonga, etc. E unico aspecto di e BVP cu no por a wordo introduci ta pa elimina e ‘periodieke verhoging’ ya cu pa esaki mester yega na consensus cu sindicatonan. Mirando tur otro tema den discusion cu sindicatonan, no a haya un momento oportuno pa cuminsa delibera riba esaki.

RESULTADO DI BVP

Sinembargo, e BVP a duna su resultado

Por mira riba e tabel adhunto cu desde 2018 e gastonan a bin ta bahando. Tambe si no tene consideracion cu e recorte di 12.6% (marca den e area oranje / mas cla), por mira cu cada aña e gastonan a baha. Di 483 miyon florin na 2018 pa 467 miyon na 2022 – si no tabata tin e recorte di 12.6% – y ta proyecta pa sigui baha den 2023 te na 459 miyon.

Pues por mira cu hasta si paga e 12.6% completo na 2023, e gastonan ta mustra cu nan ta bahando. “Por conclui pues cu e BVP a funciona”, Prome Minister a duna di conoce.

IMF

IMF ta aplica un otro norma. IMF ta mira e norma di 10% di GDP y ta recomenda paisnan manera Aruba pa no surpasa esey. Aruba ta practicamente den cumplimento cu e norma aki tambe. Pues un otro confirmacion cu e BVP ta funciona.

CAFT

E unico instancia cu nos tin diferencia di opinion cu ne, ta CAFT. CAFT ta di opinion cu mester mantene e recorte di 12.6%. Pa CAFT, e suma real di gasto na 2021, 418 miyon, mester ta e base y pa 2022 mester baha bou e 418 miyon. Aki nos tin un diferencia di opinion fundamental cu CAFT. Pasobra e recorte di 12.6% no ta permanente. E ta temporal, y empleadonan di Gobierno y fundacionnan tin derecho di haya nan salario completo bek cierto momento. E punto aki ta un di e 13 recomendacionnan di CAFT: pa NO duna empleadonan publico nan placa bek. Esaki ta un ponencia cu Aruba lo no acepta.

SINDICATONAN Y OPOSICION

Gobierno a tuma nota cu algun sindicato y principalmente oposicion tambe ta atacando Gobierno cu no ta cumpli cu e BVP. Manera por mira den e tabel, Gobierno ta cumpliendo cu BVP y e gastonan ta bahando. Minister President ta raporta riba e BVP cada aña den e Jaarverslag, y Minister di Finansas ta raporta na Parlamento y CAFT cada kwartaal den e uitvoeringsrapportages. Ta importante pa tur hende tin e informacion aki, y pone e desaroyo aki den contexto.

E problema di gasto di personal a sali for di man bou di Gabinetenan Eman. Nan a tuma cantidad di persona den servicio. Desde cu Gabinete Wever-Croes ta na mando, e gastonan di personal a baha so.

Minister President actual ta traha cu 21 hende, siendo cu tempo cu sr. Mike Eman tabata Minister President, e tabata tin 447 persona ta traha p’e so. Esey a causa desconfiansa cu Hulanda, y e Gobierno aki poco poco ta purba gana e confiansa bek, cu transparencia y cu determinacion.