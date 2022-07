Registro obligatorio di ultimo beneficiario di companianan y trusts aproba unanimamente den Parlamento di Aruba

Recientemente Parlamento di Aruba a trata e ‘ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Handelsregisterverordening en de Landsverordening voorkoming en bestrijding, witwassen en terrorismefinanciering’, pa introduci e obligacion pa e ultimo beneficiario di companianan wordo registra na Camara di Comercio.

Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a contesta e pregunta y preocupacionnan cu a ser treci padilanti door di miembronan di ambos oposicion y coalicion, entre otro riba tereno di privacy di e UBO. Minister Wever a splica cu a tene cuenta cu mayoria recomendacion di Raad van Advies den e concepto di ley cu a wordo entrega na Parlamento na maart ultimo.

Un ‘ultimate beneficial owner’ of UBO ta e persona (‘natuurlijk persoon’) cu ta e doño berdadero di un empresa. Meta di e registracion aki ta pa logra transparencia den informacion tocante companianan. Autoridadnan financiero mester sa na cada momento y di forma detaya ken ta UBO di un compania. Cu e informacion aki por controla cu un compania no ta wordo uza pa crimennan financiero.

Cu introduccion di e ley aki ta sigura cu Aruba ta sigui cumpli cu recomendacionnan di e Financial Action Task Force (FATF) cual ta un instancia internacional cu ta monitorea actividadnan criminal di labamento di placa y financiamento di terorismo y proliferacion.

“Mundo moderno ta rekeri leynan moderno cu por adapta na e complexidad di cierto materia. Compliance cu exigencianan internacional na e momento aki ta bayendo bon danki na Banco Central di Aruba cu ta hiba un maneho di control estricto. Sinembargo mester keda update nos leynan pa keda cumpli cu normanan internacional y no duna espacio pa crimennan financiero manera labamento di placa, financiamento di terorismo y proliferacion tuma lugar” – minister Wever.





Minister Wever ta gradici e parlamentarionan pa nan participacion activo y pa a aproba e concepto di ley aki di forma unanime.

Verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen en trusts unaniem aangenomen door de Staten

Onlangs hebben de Staten van Aruba de ontwerp-Landsverordening tot wijziging van de Handelsregisterverordening en de Landsverordening voorkoming en bestrijding, witwassen en terrorismefinanciering tot invoering van de verplichte registratie bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid van de uiteindelijk belanghebbende(n) van een onderneming, rechtspersoon of trust behandeld.

De minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer mr. Geoffrey B. Wever, heeft de vragen van de verschillende fracties van de Staten beantwoord en hun zorgen met betrekking tot onder meer privacy aspecten van de UBO in verhouding tot de noodzaak om het UBO-register in te voeren, geadresseerd. Hij heeft opgemerkt dat de aanbevelingen van de Raad van Advies met betrekking tot bescherming van de privélevenssfeer van de UBO grotendeels zijn meegenomen in het ontwerp dat afgelopen maart aan de Staten is aangeboden.

Een uiteindelijk belanghebbende of UBO is de natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een onderneming, een rechtspersoon of een trust. Financiële autoriteiten dienen in het kader van de aanbevelingen van de internationale organisatie Financial Action Task Force (FATF) ter bestrijding en voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie te allen tijde te beschikken over accurate en actuele informatie van de UBO. Met de invoering van de goedgekeurde wijzigingen wordt voorzien in de beoogde transparantie.

“Onze moderne wereld en complexe zaken, zoals het bestrijden en voorkomen van witwassen en terrorisme- en proliferatiefinanciering, vereisten moderne en snel aan te passen wetgeving. Aruba voldoet thans dankzij het stringente handhavingsbeleid van de Centrale Bank van Aruba in grote mate aan de Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) standaarden. Deze koers dient te worden aangehouden” – minister Wever.

Tot slot bedankt Minister Wever de fracties MEP, RAIZ, AVP en Accion 21 voor een goede vergadering en om het ontwerp unaniem te hebben aangenomen.

De aangenomen wijzigingen zullen met ingang van 1 januari 2023 in werking treden.