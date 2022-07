Biografie di Diana Lebacs (fayese 11 juli 2022) Saka for di wikipedia

Saka for di wikipedia

Biografie

Lebacs had een Curaçaos-Indonesische vader en een Surinaamse moeder. Thuis werd er Nederlands gesproken, omdat haar ouders niet met elkaar in het Sranan of Maleis konden communiceren, ze kenden elkaars cultuur niet. Met haar grootmoeder sprak Diana Papiaments. Diana Lebacs volgde de middelbare school op Curaçao en koos vervolgens voor de Kweekschool, waar ze in 1966 haar onderwijzersakte haalde. Dertien jaar stond ze voor de klas. In 1967 trouwde ze met onderwijzer, toneelschrijver en filmregisseur Pacheco Domacassé (1941-2022). Het paar kreeg twee kinderen.

Lebacs speelde een belangrijke rol bij de groei van de Nederlands-Antilliaanse jeugdliteratuur (Sherry, het begin van een begin en Suikerriet Rosy gelden als moderne klassiekers), en in het toneelwezen op Curaçao. Daarnaast zong ze in de groep The Teenage Shadows. Ze legde zich tevens toe op de vervaardiging van lesmateriaal in het Papiaments.

In 2007 werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2012 ontving zij de Tapushi di oro.

In oktober 2017 nam zij als genodigde uit Curaçao deel aan de Caraïbische Letterendag Junior in Amsterdam, georganiseerd door de Werkgroep Caraïbische Letteren, het grootste festival van Caraïbische kinderboekenschrijvers ooit georganiseerd in Nederland.

Geboren 12 september 1947 Geboorteplaats Curaçao Overleden 11 juli 2022

Genre Jeugdliteratuur

Lebacs overleed na een kort ziekbed op 74-jarige leeftijd.

Sherry, het begin van een begin (1971)

(1971) Nancho van Bonaire (1975) (Zilveren Griffel)

(1975) (Zilveren Griffel) Nancho matroos (1977)

(1977) Nancho niemand (1979)

(1979) Nancho kapitein (1982)

(1982) Suikerriet Rosy (1983)

(1983) De Spokenband (1985)

(1985) Het witte licht (1986)

(1986) Lichten boven Klein Bonaire (1990)

(1990) Robin en de reuze-robot (1992)

(1992) De langste maand (1994) (roman)

(1994) (roman) Caimins geheim (2002) (tweetalig jeugdboek)

(2002) (tweetalig jeugdboek) Fula fula (2005)

(2005) Waar is Olivier?/Unda Olivier ta? (digitaal prentenboek)

(digitaal prentenboek) Ubuntu (2010)

(2010) Belumbe/De waterlijn (2014) (dichtbundel)

(2014) (dichtbundel) Duizend leugens bruidstaart (2017) (roman)

(2017) (roman) Grandesa di amistat (2018)

Diana Lebacs met Nobelprijswinnaar Derek Walcott na een masterclass bij de Werkgroep Caraïbische Letteren, 19 mei 2008