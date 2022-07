Pa di tres biaha masterclass di mediashon den kasonan penal i hustisia

restorativo

Durante e dos simannan ku a pasa, pa di tres biaha un masterclass a keda organisá tokante di

mediashon den kasonan penal i hustisia restorativo. Na aprel di 2022 a prepará un grupo selektá pa bira

mediadó den kasonan penal. E mediadónan aki mes por bai guia mediashonnan den kasonan penal na

Kòrsou despues di e estudio. Ku esaki, sospechoso i víktimanan por papia ku otro bou di guia

profeshonal tokante lokual ku a pasa i lokual ta nesesario pa koregí òf restorá esaki. Ministerio Públiko i

Korte lo hasi uso di e resultado (konklushon) di esaki pa despacho di e kaso. E posibilidat aki ta banda di

e forma di mediashon eksistente na Kòrsou (hustisia/práktika restorativo) ku ta los di derecho penal.

Siman pasá un grupo di 12 partisipante a terminá e speshalisashon pa bira mediadó restorativo. Por hasi

uso di mediashon restorativo na momentu ku e partidonan tin e nesesidat pa un konfrontashon sea

promé òf despues di un proseso penal dor ku esaki ta yuda nan den nan rekuperashon emoshonal. Esaki

por ta e kaso, por ehèmpel, ora ku e kaso no keda tratá dor di Hustisia òf ora ku disidí di no hasi

denunsia. Ademas, mediashon restorativo por tuma lugá despues ku un outor keda kondená.

Mediashon restorativo ta tuma lugá semper di manera boluntario, o sea solamente na momentu ku tur

dos partido ke partisipá.

Ta añadí mediashon den kasonan penal i mediashon restorativo komo dos posibilidat banda di e

posibildat eksistente di Hustisia/Praktika restorativo, ku riba nos isla ya ta eksistí independientemente di

derecho penal. Esaki ta nifiká ku den kada fase, tin un oportunidat pa e personanan impliká den kasonan

penal pa drenta den kontakto ku otro i pa nan mes por pensa i papia ofer di e lokual ku nan mester pa

futuro i pa nan rekuperashon.

Hopi partsipante di entre otro OM, ZM, polis, AJJC, Fundashon Nos Téi Pa Otro, Slachtofferhulp, GGZ,

SDKK, Skuchami i abogasia awor ta na altura di e formanan aki di hustisia restorativo.

Sra. Rebecca Leeuwenberg i Sra. Kim Roelofs, ámbos di Amsterdam, a duna e masterclass i e estudio

nan. Nan ta registrá den e registro di kalidat di Federashon di Mediashon Hulanda (MfN) i banda di esaki

nan ta dosentenan kualifiká registrá na CRKBO (centraal register kort beroepsonderwijs). Na Kòrsou nan

a traha huntu ku e dosente anfitrion Sra. Lisette Poppen ku ta traha na Ministerio Públiko. E proyekto ta

wòrdu realisá den koperashon ku Ministerio Públiko i Korte Komun di Hustisia. Banda di esaki Corendon

a yuda hasi esaki posibel.

Voor de derde keer masterclasses voor mediation in strafzaken en

herstelrecht

Deze twee weken worden er voor de 3e keer Masterclasses verzorgd over Mediation in Strafzaken en

Herstelrecht. In april 2022 is een selecte groep opgeleid tot Mediator in Strafzaken (MiS). Deze

mediators kunnen nu zelf mediations gaan begeleiden op Curaçao in het strafrecht. Daarmee kunnen

verdachten en slachtoffers onder professionele begeleiding met elkaar in gesprek gaan over wat er

gebeurd is en wat er nodig is om het gebeurde (deels) recht te zetten of te herstellen. De uitkomst (een

slotovereenkomst) wordt meegenomen door het Openbaar Ministerie en de rechtspraak bij de

afdoening van de zaak.

Afgelopen week heeft daarnaast een groep van 12 personen de specialisatie afgerond tot

Herstelbemiddelaar. Herstelbemiddeling kan worden ingezet als partijen vooraf of na afloop van een

strafproces behoefte hebben aan een confrontatie omdat het hen helpt bij emotioneel herstel. Dit kan

bijvoorbeeld het geval zijn als een zaak niet door Justitie in behandeling wordt genomen of er besloten

wordt om geen aangifte te doen. Ook kan herstelbemiddeling plaatsvinden als een dader is afgestraft.

Herstelbemiddeling vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid, dus alleen als beide partijen het willen.

Mediation in Strafzaken en Herstelbemiddeling komen naast de mogelijkheid om Restorative Justice/

Practise in te zetten, wat op het eiland al los van het strafrecht bestaat. Hiermee is er in elke fase, dus

zowel voor, tijdens als na een strafzaak, een mogelijkheid voor betrokkenen bij delicten om met elkaar

in contact te komen en zelf mee te denken en praten over wat zij nodig hebben voor de toekomst en

herstel.

Vele deelnemers van o.a. OM, ZM, politie, AJJC, Fundashon Nos Téi Pa Otro, Slachtofferhulp, GGZ, SDKK,

Skuchami en advocatuur zijn nu op de hoogte van deze vormen van herstelrecht.

De Masterclasses en de opleiding zijn verzorgd door mw. Rebecca Leeuwenberg en mw. mr. Kim Roelofs

uit Amsterdam. (MfN register mediators, CRKBO geregistreerde docenten). Zij werken hier samen met

gastdocenten uit Curaçao. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met het Openbaar

Ministerie en het Hof Curaçao. Daarnaast wordt het project mede mogelijk gemaakt door Corendon.