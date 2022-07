E magia di agrikultura ku LVV

De magie van landbouw met LVV

Op de derde editie van de open dag bij het project om landbouw, veeteelt en visserij te bevorderen zijn honderden mensen op afgekomen. Dat er nu ook veel toeristen bij het evenement aanwezig waren kwam omdat de open dag actief werd gepromoot bij hotels en resorts. Zo konden toeristen komen proeven van wat Bonaire te bieden heeft op het gebied van landbouw, veeteelt en cultuur.

Bonaire is hiermee een attractie rijker waar culturen en generaties samensmelten. De interesse voor het verbouwen van eigen groente en fruit wordt steeds groter en dat is te merken aan de afgelopen drie open dagen. Met de open dag nam LVV de bezoekers mee in de wereld van landbouw en de Bonairiaanse cultuur. De demonstraties leerden de bezoekers over het houden van planten, fermenteren van keukenafval, ‘dragon fruit’ kweken, houden van vee en het maken van verschillende nationale gerechten. Zo werd de interesse bij de bezoekers gewekt om het ook thuis te proberen. Bij de stands konden bezoekers terecht voor planten, lokale lekkernijen en eten, zelfgemaakte dranken en woonaccessoires. Natuurlijk was er voor de kinderen ook genoeg te doen.

De open dag bracht weer even de herinneringen van het Bonaire van vroeger terug. Met Bonairiaanse muziek en optredens van Foyan Boyz en een jamsessie was het een Bonairiaans feest. Daarnaast kwam mevrouw Gacha Coffie uit Rincon om te demonstreren hoe Kadushi (cactus soep) vroeger bereid werd. Bezoekers keken aandachtig toe hoe de cactus gepeld werd en daarna op de traditionele manier fijngestampt werd met een stenen gerei. Natuurlijk kon er ook geproefd worden van deze traditionele soep. Hoewel de Kadushi bekend is op Bonaire, waren er bezoekers bij die het voor de eerste keer konden proeven.

Maurice Adriaens, projectleider LVV, is heel tevreden over het verloop van de open dag. Met de open dagen wil hij steeds meer het element van de cultuur van Bonaire meenemen. LVV wil natuurlijk iedereen bedanken voor hun bijdrage aan het succes van de open dag. Er gaat een dank uit naar de bezoekers en standhouders voor hun aanwezigheid en gezelligheid. Een speciale dank gaat uit naar het team van LVV, mevrouw Gacha Coffie die kadushi maakte, Saeed van LVV die de workshop over het maken van potgrond gaf en het team van Selibon.

LVV kijkt al uit naar de vierde editie van de open dag en staat open voor ideeën om het nog beter te maken.