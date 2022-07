Baki kuminda di foam ta prohibí for di 1 ougùstùs

Empresanan ku ta sigui usa plèstik desechabel, por risibí un atvertensia riba papel. Den kaso ku e empresa ketu bai ta sigui hasi uso di plèstik desechabel i empake di kuminda di foam, e ora ei ta inisiá un trayekto formal di mantenshon di lei atministrativo. Esaki ta nifiká ku e empresa por haña un but.

Nos ta haña importante ku empresanan ku ainda ta usa plèstik desechabel i despues di 1 di ougùstùs ainda ta usa empake di kuminda di foam, rápidamente tambe ta pasa over pa otro opshonnan. Na fin di luna di ougùstùs e supervisornan di Direktorado di Supervishon i Mantenshon di Lei ta bai kontrolá atrobe.

Entidat Públiko di Boneiru ta enkurashá tur hende pa hasi uso di artíkulonan reusabel ora esei ta posibel. Komo habitante i bishitante di e isla akí nos tur tin nos propio responsabilidat pa tene nos ambiente di biba i nos naturalesa limpi i saludabel. Bai por ehèmpel ku bo propio kosnan manera kuchara, fòrki i kuchú òf un propio beker òf tèrmo pa bebe. Negoshinan di hòreka i risòrtnan por pensa por ehèmpel riba keda sin duna richi desechabel pa bebe (ku no ta di plèstik), a ménos ku un wéspet pidi pa esaki.

Un ehèmpel di empake ku no ta kai bou di e prohibishon ta entre otro empake pa produktonan di karni den e kulernan di supermarket. E prohibishon no ta konta tampoko pa baki di kuminda di otro material ku no ta foam. Pensa akí riba kùp trahá di plèstik tradishonal òf bioplèstik.

E prohibishon ta regardá solamente baki di kuminda trahá di e material foam. Ta trata di baki di kuminda pa bai kuné, pa tur sorto di kuminda i e sousnan korespondiente, ku bo por kome mesora, direktamente for di e baki i ku bo no tin mester di kushiná òf prepará mas aleu (manera hasa, herebé òf kenta). Pensa riba baki di kuminda pa bai kuné di foam ku òf sin tapa i kùp di foam pa por ehèmpel sòpi.

Pa proteha naturalesa di Boneiru i bo salud ta prohibí bakinan di kuminda di foam. E prohibishon di baki di kuminda di foam ta drenta na vigor dia 1 di ougùstùs 2022. E prohibishon akí ta konta pa tur hende na Boneiru ku ta bende òf duna baki di kuminda di foam ku ta usa un biaha so.

Styrofoammaal Tijdbakken verboden vanaf 1 augustus

Het openbaar lichaam Bonaire moedigt iedereen aan om herbruikbare spullen te gebruiken wanneer dat mogelijk is.

Om de natuur van Bonaire en uw gezondheid te beschermen worden styrofoam (piepschuim) maaltijdbakken verboden. Het verbod gaat per 1 augustus 2022 in. Dit verbod geldt voor iedereen op Bonaire die piepschuim maaltijdverpakkingen voor eenmalig gebruik verkoopt of weggeeft.

Het verbod gaat alleen over maaltijdverpakkingen gemaakt van het materiaal piepschuim. Het gaat om meeneembakjes voor maaltijden, bijgerechten en bijhorende sauzen, die u direct kunt opeten, typisch uit de container kan eten en niet verder hoeft te bereiden (zoals bakken, koken of verwarmen). Denk aan piepschuim meeneembakjes met en zonder deksel en piepschuim bekers voor bijvoorbeeld soep.

Een voorbeeld van verpakkingen die niet onder het verbod vallen zijn bijvoorbeeld verpakkingen voor vleeswaren in de koelschappen van de supermarkt. Het verbod geldt ook niet voor maaltijdverpakkingen van ander materiaal dan piepschuim. Denk hierbij aan bekers gemaakt van traditioneel plastic of bioplastic.

Het openbaar lichaam Bonaire moedigt iedereen aan om herbruikbare spullen te gebruiken wanneer dat mogelijk is. Als inwoner en bezoeker van het eiland hebben wij allemaal een eigen verantwoordelijkheid om onze leefomgeving en natuur, schoon en gezond te houden. Neem bijvoorbeeld je eigen spullen mee zoals bestek of een eigen drinkbeker of thermoskan. Horeca en resorts kunnen bijvoorbeeld denken aan het weglaten van wegwerp rietjes (niet van plastic zijnde), tenzij hier om gevraagd wordt door een gast.

Toezicht De Directie Toezicht & Handhaving heeft verschillende supermarkten, horecazaken en foodtrucks bezocht. De inspecteurs zien dat veel van deze bedrijven zich al houden aan het verbod op plastic draagtassen, bestek, roerstaafjes en de rietjes. Het is enorm positief dat het verbod goed wordt nageleefd.

Wij vinden het belangrijk dat bedrijven die nog steeds wegwerpplastic en na 1 augustus nog styrofoam maaltijdverpakkingen gebruiken, ook snel overgaan op alternatieven. De toezichthouders van Directie Toezicht & Handhaving gaan eind augustus weer controleren.

Bedrijven die wegwerpplastic blijven gebruiken, kunnen een waarschuwing op papier ontvangen. Blijft het bedrijf nog steeds wegwerpplastic en styrofoam maaltijdverpakkingen

gebruiken, dan start een formeel bestuurlijk handhavingstraject. Dat betekent dat het bedrijf een boete kan krijgen.

Lees meer informatie over dit verbod en het verbod op wegwerpplastic op onze website www.bonairegov.com. Of mail je vragen naar plasticvrij@bonairegov.com.

Posters

Posters over het verbod kun je tijdens kantooruren ophalen bij de afdeling communicatie aan de Kaya Grandi 63A.