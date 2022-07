Klientenan di Banco di Caribe por hasi pago online fásil i lihé ku Sentoo

WILLEMSTAD: Ainda ta fresku den nos memoria kon durante di pandemia hopi instansia a ofresé e posibilidat pa hasi pedido di produkto i servisio ‘online’. Di bo supermerkado faborito te na bo restorant preferí. E ‘shift’ aki apesar di e sirkunstansia a abri un bentana di oportunidat. Na komienso di 2022, Banco di Caribe a partner ku plataforma di pago ‘online’ Sentoo. Pagonan via Sentoo ta fásil, lihé i kumbiniente ku komprobante inmediato.

Sentoo ta un método di pago ‘online’ ku ta permitíbo paga for di bo kuenta koriente di Banco di Caribe, pa e kuenta koriente di Banco di Caribe di un proveedor. Na lugá di pèrdè tempu pa buska informashon di transakshon manera number di resibu, number di kuenta òf hinka detaye di bo tarheta, Sentoo ta hibabo mesora na bo online banking, na unda bo mester djis konfirmá e pago. Tur kos ta sosodé outomátikamente, e úniko kos ku e kliente mester hasi ta primi ‘check-out’, selektá Banco di Caribe, ‘log-in’, i aprobá e pago. Klá ta!

Sentoo no ta únikamente pa shòp ‘online’, sino pa paga awa i koriente, telefon òf otro faktura. Básikamente por paga tur kos, djis buska e logo di Sentoo komo opshon di pago serka bo proveedor òf establesimentu. Sentoo no tin registrashon, òf suskripshon mensual i e ta grátis!

Un transakshon via Sentoo ta masha fásil; unabes bo ta klá pa hasi un pago, mira si bo banko ta ofresé Sentoo komo un opshon di pago. Unabes bo mira e logo di Sentoo, selektá bo banko i bo ta dirigí bo outomátikamente na e página pa bo ‘log-in’. Akinan por mira ku ya e pago a ser prepará ku tur informashon relevante. Djis selektá bo kuenta i konfirmá e pago. Kompletá e transakshon ku bo kódigo sekreto. Despues di esaki, bo banko ta aprobá e montante i ta debitá bo kuenta. E establesimento ta risibi un konfirmashon di pago mesora. Aktualmente Banco di Caribe ta e úniko banko ku ta ofresé e servisio aki pa kompania lokal na Aruba, Boneiru, Sint Maarten i Kòrsou.

Ofresé e opshon di pago Sentoo! Klientenan empresarial, ku ta deseá di ofresé mas opshon di pago na nan kliente pa nan produkto òf servisionan, por aserká nan ‘account manager’ na Banco di Caribe pa apliká pa e servisio di Sentoo. Si bo no ta kliente komersial di Banco di Caribe ainda i ke bini na remarke pa e servisio aki, por traha un sita ku Corporate Support na corporatesupport@bancodicaribe.com. Bishitá e wèpsait di Sentoo na www.sentoo.io pa mas informashon.

Klanten van Banco di Caribe kunnen snel en makkelijk online betalen met Sentoo

WILLEMSTAD: Gedurende de pandemie hebben verschillende instanties, variërend van de supermarkt tot je lievelingsrestaurant, de mogelijkheid aangeboden om online producten en diensten aan te vragen. Deze ‘shift’ heeft ondanks de omstandigheden een kans geboden tot nieuwe mogelijkheden. Banco di Caribe is daarom aan het begin van 2022 de samenwerking aangegaan met het online betaalplatform Sentoo. Betalingen via Sentoo zijn makkelijk, snel en voordelig met een direct betaalbewijs.

Sentoo is een online betaalmethode die de klant toestaat vanuit zijn of haar lopende rekening van Banco di Caribe een bedrag overboeken naar de lopende Banco di Caribe-rekening van een provider. In plaats van tijd te verspillen door informatie van een transactie op te zoeken zoals bijvoorbeeld een rekening- of factuurnummer of de gegevens van je rekening in te moeten vullen, ga je met Sentoo direct naar je online banking, waar je slechts de betaling hoeft te bevestigen. Alle betaal informatie wordt automatisch ingevuld, het enige wat de klant nog hoeft te doen, is op de ‘check out’-knop te drukken, Banco di Caribe te selecteren, in te loggen en de betaling goed te keuren. Klaar is kees!

Met Sentoo kan je niet alleen online shoppen, maar ook stroom en water, je telefoonrekening of andere facturen betalen. Je kan er eigenlijk alles mee betalen, je moet alleen naar het Sentoo-logo bij de betaalmogelijkheden zoeken. Bij Sentoo hoef je je niet te registreren of maandelijks aan te melden en het is ook nog eens gratis!

Een transactie via Sentoo is heel makkelijk; wanneer je een betaling moet verrichten, moet je nagaan of je een rekening hebt bij Banco di Caribe die Sentoo als betalingsmogelijkheid biedt. Zie je het logo van Sentoo staan, selecteer dan Banco di Caribe en dan word je automatisch doorgestuurd naar een log-in-pagina. Wanneer je de instantie die de betaling moet ontvangen en het bedrag dat je moet betalen op het scherm ziet verschijnen, selecteer dan je rekening en bevestig de betaling. Rond de transactie af met je pincode. Daarna accordeert Banco di Caribe het bedrag en wordt dit van je rekening afgehaald. De betreffende instantie ontvangt direct een bevestiging van de betaling. Banco di Caribe is momenteel de enige bank die deze service voor lokale bedrijven biedt in Aruba, Bonaire, Sint Maarten en Curaçao.

Kies voor Sentoo! Ondernemers die klant zijn van Banco di Caribe en die wensen meer betalingsopties aan hun klanten te bieden voor producten of diensten, kunnen contact opnemen met hun accountmanager bij Banco di Caribe om zich aan te melden voor de service van Sentoo. Wie nog geen klant is van Banco di Caribe en in aanmerking wil komen voor deze service, kan een afspraak maken met Corporate Support via corporatesupport@bancodicaribe.com. Bezoek de website van Sentoo voor meer informatie: www.sentoo.io