Minister di Finansa ta informa riba evaluacion di CFATF:

Aruba ta cumpli cu e recomendacionnan pa preveni y combati labamento di placa y financiamento di terorismo

Siman pasa e resultado di Aruba su di 4 ronda di evaluacion door di Caribbean Financial Action Task Force CFATF a bira conoci. Aruba a score cu un resultado excelente y ta e di dos Pais den Caribe cu ta conta cu un nivel asina halto di integridad di su sistema financiero. Aruba ta cumpli grandemente cu e recomendacionnan pa combati labamento di placa y financiamento di terorismo.

Asina por mira den e grafico adhunto, cu Aruba a cumpli completamente (C) cu 18 recomendacion, parcialmente (PC) cu 7 recomendacion, grandemente (LC) cu 15 recomendacion y no tin ningun recomendacion cu Aruba no ta cumpli cune (NC). Banda di esaki e resultado di Aruba su efectividad pa preveni y combati financiamento di terorismo tabata substancial (SE) pa 6 recomendacion, modera (ME) pa 4 recomendacion y abou (LE) pa un solo recomendacion.

E resultado excelente aki ta un bon noticia cu ta manda un señal fuerte na inversionista nan inversion na Aruba ta sigura y cu institutonan financiero ta digno pa sigui conta cu e servicio di corespondencia bancario cu ta facilita transaccionnan internacional na Aruba. Por lesa of baha e rapport via http://www.cfatf-gafic.org of http://www.fatf-gafi.com.