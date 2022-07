Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou: Desaroyonan rondó di e problema di e sistema di IT na prizòn

Willemstad: Manera ya gerensia di Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) a informá anteriormente, e instituto a konfrontá problema ku su sistema di IT, kaminda a detektá un vírùs ku a trese algun interupshon riba e sistema di IT. Mesora Departamento di IT a hasi tur e ehersisionan nesesario pa asina por a skapa tur dato. Na e momento akí e departamento di IT ta rekonektando tur programa nesesario pa asina por sigui duna servisio optimal.