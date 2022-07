Un estilo di bida ‘bèrdè’ ta kuminsá ku Banco di Caribe su ‘Green Loan’ Un esfuerso real pa Kòrsou ta mas bèrdè! / Een ‘groene’ levensstijl begint met de ‘Green Loan’ van Banco di Caribe Een daadwerkelijke stap om Curaçao groener te maken!

Un estilo di bida ‘bèrdè’ ta kuminsá ku Banco di Caribe su ‘Green Loan’ Un esfuerso real pa Kòrsou ta mas bèrdè!

WILLEMSTAD: Ya ta algun tempu kaba ku Banco di Caribe ta den proseso pa ‘bai bèrdè’. Por mira esaki den algun área di duna servisio na banko, na instalashon di pènel solar na su edifisionan, uso di outonan eléktriko i e instalashon di un ‘EV Charging Station’ pa klientenan karga nan outo na momento ku nan bishitá banko. Tambe Banco di Caribe a eliminá uso di kùp di plèstik. Tur esaki den un esfuerso real pa biba mas ‘bèrdè’ posibel; protehé naturalesa, redusí polushon i kontribuí na un mihó ambiente pa nos próksimo generashon.

Banco di Caribe i Dynaf

Den e proseso pa ‘bai bèrdè’, Banco di Caribe a risibí asesoramentu di Dynaf. Dynaf ta un kompania renombrá ku ta spesialisá riba e tereno aki. Nan ta ofresé paketenan personalisá tantu pa kas di famia, individuo òf negoshi. Ta e intenshon di Banco di Caribe pa hasi un impakto aún mas grandi den e área aki, motivando no solamente empleadonan pero tambe kliente pa bira mas konsiente di e benefisionan di un estilo di bida ‘bèrdè’. Ku e desishon pa ‘bai bèrdè’ ta bin un invershon. Uso di produktonan ‘bèrdè manera, vehíkulo eléktriko òf pènel solar ta algun manera ku e kliente por redusí su gastunan, esei ta aparte di e benefisionan pa nos isla i medioambiente. Bishitá Dynaf su ‘green office’ i risibí tur informashon nesesario. Por mira ubikashon di e ‘green office’ riba nan página di Facebook.

Banco di Caribe ta spera di por inspirá mas empresa pa kuminsá orientá riba e posibilidat i benefisionan di e práktikanan aki. Hopi hende ya kaba tin un vehíkulo eléktriko, i kisas awor ta deseá un propio ‘EV Charging Station’. Òf kisas bo tin un empresa i ke instalá pènel solar? Banco di Caribe a diseñá un pakete spesial pa sostené un i tur ku ke djòin e ‘green lifestyle’. Tur kliente interesá por risibí un interes spesial riba nos green loan– bálido te dia 31 di desèmber 2022. Pa mas informashon i pa apliká fásilmente pa e ‘green loan’ por bishitá www.bancodicaribe.com

Een ‘groene’ levensstijl begint met de ‘Green Loan’ van Banco di Caribe Een daadwerkelijke stap om Curaçao groener te maken!

WILLEMSTAD: Banco di Caribe is al geruime tijd bezig groener te worden. Dit is terug te zien in de filialen bij de servicegebieden, de installatie van zonnepanelen, het gebruik van elektrische auto’s en de installatie van een ‘EV Charging Station’ waar klanten hun auto kunnen opladen wanneer zij de bank bezoeken. Ook heeft Banco di Caribe het gebruik van plastic bekers stop gezet. Dit zijn allemaal stappen om zo groen mogelijk te leven; de natuur te beschermen, de vervuiling te verminderen en bij te dragen aan een beter milieu voor toekomstige generaties.

Banco di Caribe en Dynaf

In het proces om groener te worden, wordt Banco di Caribe, onder andere, bijgestaan door Dynaf. Dynaf is een gerenommeerd bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Het bedrijf biedt gepersonaliseerde pakketten voor zowel gezinswoningen, individuen of bedrijven. Het is de intentie van Banco di Caribe om een nog grotere impact te maken op dit gebied en hierbij niet alleen personeelsleden te motiveren bewuster te zijn van de voordelen van een ‘groen’ bestaan, maar ook klanten. Met het gebruik van ‘groene’ producten, zoals elektrische auto’s of zonnepanelen kan de klant zijn of haar kosten verlagen en bijdragen aan een beter eiland en milieu. Bezoek de mobiele ‘green office’ van Dynaf voor alle noodzakelijke informatie. De green office zal op verschillende locaties gaan staan om informatie te geven. Volg de Facebookpagina van Dynaf om de locaties te vinden.

Banco di Caribe hoopt meer bedrijven te inspireren om zich te oriënteren op de mogelijkheden en de voordelen van een groener bestaan. Met het besluit groener te worden, is een investering gemoeid. Veel mensen hebben reeds een elektrische auto en wensen nu wellicht een eigen ‘EV Charging Station’. Of misschien heb je een bedrijf en wil je zonnepanelen installeren? Banco di Caribe heeft speciale pakketten om een ieder te ondersteunen die mee wil doen met de ‘green lifestyle’. Aan alle geïnteresseerde klanten wordt een speciale rente aangeboden bij de aanvraag en goedkeuring van de ‘green loan’, die geldig is tot 31 december 2022. Bezoek www.bancodicaribe.com voor meer informatie en meld je makkelijk aan voor de ‘green loan’.