Minister di Finansa Xiomara Maduro ta informa: No obstante diferencia di opinion cu por tin Gobierno ta asumi su responsabilidad pa cumpli cu e empleado publico di Aruba

E luna aki ta cuminsa paga e 5% pa e empleado publico por cobra 100% di nan salario bek

Minister President a anuncia for di Hulanda cu tin un diferencia di opinion entre Aruba y Hulanda

riba e condicionnan pa paga e 5% bek pa e empleado publico por cobra 100% di nan salario.

Despues di a delibera cu Conseho di Minister, a dicidi pa no obstante e diferencia di opinion cu por

tin Gobierno ta asumi su responsabilidad pa cumpli cu e empleado publico y ta bay over pa paga e

5% manera a keda aproba den Presupuesto 2022.

Aruba a cumpli cu e tres condicionnan pa paga bek

Gobierno di Aruba ta opinion cu Aruba ta cumpli cu e tres condicionnan poni pa Conseho di

Minister di Reino pa Aruba por paga bek e 5% di recorte den salario di e empleado publico. E pago

aki ta presupuesta den Presupuesto 2022 y gobierno di Aruba a mustra Caft con lo bay cubri

esakinan, esta cual ta e fondonan cu ta destina pa por paga esaki y den opinion di gobierno esaki ta

cubri. Ademas gobierno a presenta na Parlamento di Aruba, e proyecto di Ley di LNT conforme e

palabracionnan haci cu Hulanda. Tambe a mantene e recorte di 25% di e salario di e Parlamentario- y

Ministernan.

Cambio haci door di Parlamento ta legitimo y husto

Pa locual ta e cambionan cu Parlamento a haci den e ley di LNT, Minister Maduro ta splica cu nan ta

legitimo y husto. Parlamento den cuadro di nan autoridad a bin cu un amienda den esaki cual ta basa

riba dos punto. E prome punto ta e periodo cu por reduci e salarionan di esnan cu ta gana mas cu e

norma. Esaki a bira 5 aña en bes di 2 aña conforme e consehonan di Raad van Advies y e Comision

di Corporate Governance. Segun Minister Maduro, e cambionan aki ta wordo haci conforme e

consehonan cu tin riba e ley aki. E di dos punto ta e suma di 130% di e salario di Minister President

a ser adapta di 261 mil florin pa 329 mil florin, cual ta e suma sin recorte. Mirando cu e 261 mil florin

tabata basa riba e salario di Minister President reduci cu 25 %. Minister di Finansa ta indica cu e

recortenan 5% y 25% ta transitorio y no tabata e intencion pa esaki keda pa semper. Pa e motibo aki

Gobierno a bay over na paga e 5% y den Presupuesto 2023 lo pone locual falta di e 12.6% pa wordo

paga bek pasobra nos tin cu bay como Pais na normalidad. Parlamento na un manera husto a haci e

cambionan aki, pasobra mester tuma como punto di salida e normalidad. Parlamento di su banda a

splica riba e dos cambionan y Gobierno di su banda ta di opinion cu e cambionan haci pa Parlamento

di Aruba, no ta mishi cu e principio di e ley. E ley a pasa na Parlamento, Gobernador a firma y awor

Aruba tin un ley cu ta regula cu no tin salarionan hopi halto na Aruba.

Gobierno no por para riba derecho constiticional di Parlamento

Minister Maduro ta splica cu Gobierno di Aruba tin cu respeta e derecho constitucional di

Parlamento pa haci cambionan den ley. Esaki ta mesun derecho cu ta conta tambe pa otronan den

Reino, manera Tweede Kamer cu tambe tin derecho pa haci cambio den leynan. Ningun hende ta

para riba e derecho constitucional di nos Pais. Gobierno di Aruba no por cumpli cu Hulanda pa pidi

Parlamento pa haci cambio na amienda cu Parlamento a haci den e ley di LNT. Gobierno

simplemente no por para riba e derecho constiticional di Parlamento pa haci cambio na un ley via nan

derecho di amienda.

Gobierno ta asumi su responsabilidad

Desde mei 2020, e aparato gubernamental, semi-publico y fundacion nan tabata solidario y a haci e

sacrificio cu e recorte necesario di 12.6%. Gobierno di Aruba a bin ta haci tur locual ta na su alcance

pa haci e pago di e 5% bek. Gobierno ta asumi su responsabilidad y ta tene cuenta cu e realidad cu tin

un guera na Ucrania cu tin su efecto pa Aruba tambe na unda costo di bida ta bira mas caro. E

situacion aki ta pone cu e pago di 5% di e recorte na empleado publico, semi-publico y na fundacion

nan ta hustifica.