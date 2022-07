KURSO FAMILIARISA KU AWA PA MUCHA DI 3 KU 4 AÑA.

Direktiva di Swim Club Orca Curaçao ta partisipá ku djasabra dia 06 di ougùstùs 2022 lo kuminsá ku kurso pa muchanan di 3 i 4 aña familiarisá (kustumá) ku awa. E kurso tin un durashon di tres (3) luna i

dos (2) biaha pa siman tin treinen. Riba djasabra treinen ta di 16:00 or pa 17:00 or i djadumingu treinen ta di 10:00 or pa 11:00 or na Pisina Bennie Leito.

Meta di e kurso aki ta pa e muchanan di 3 i 4 aña familiarisá/kustumá ku awa, di moda ku nan por manehá fásil den awa. Ora nan tin 5 aña nan por partisipá na e kurso pa diploma “A” sin problema. Na final di e kurso lo tin un tèst i e muchanan ku partisipá na e tèst lo risibí un sertifikado.

Kabando e kurso aki no ta nifiká ku e mucha sa landa, sino ku e por defendé su mes. Semper e mester tin “gordel”/vèst bistí i e mester ta huntu ku su mayor ora e ta kantu di un pisina òf laman.

E kurso ta kosta fl. 60,00 pa luna.

Pa inskripshon i mas informashon por WhatsApp sra. Norin Bolhuis na number di telefòn: +5999 5614062.

Tuma bon nota ku, No por inskribí na Pisina dia lès kuminsá. Inskripshon ta solamente via di e WhatsApp ariba menshoná.

E kantidat di lugá pa e kurso aki ta limitá.

Atentamente,

Norin Bolhuis

+5999 5614062

Kordinadó familiarisá ku awa

Swim Club Orca Curaçao