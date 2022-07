Mucha muhé boneriano pèrdí na Oropa Notisia di polis di djárason 20 di yüli te ku djabièrnè 22 yüli 2022/Politieberichten van woensdag 20 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022

Notisia di polis di djárason 20 di yüli te ku djabièrnè 22 yüli 2022

A detené hòmber

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 22 di yüli a detené un hòmber di inisial I.N.M.P. di 39 aña di edat. Un patruya a nota e sospechoso ta manehá su outo sin lus sende i a par’e pa atendé kuné tokante esaki. E sospechoso a reakshon di manera fresku, a insultá e agentenan i a kore bai. E agentenan a sigui su tras i duna òrdu pa para. El a neglishá esaki. Na un kas kaminda el a bin para a detené.

Detenshon

Den oranan di anochi riba djaweps 21 di yüli a drenta notifikashon tokante un hòmber ku tabata kana ku un kuchú den su man i ku tabata skòp vehíkulonan riba malekon situá na Kaya J.N.E. Craane. Un patruya ku mesora a yega na e sitio en bèrdat a topa ku e hòmber aki ku un kuchú den su man. E hòmber tabata mustra komportamentu agresivo. A dun’e vários òrdu pa laga e kuchú kai. El a duna oido na esakinan pero mesora kue posishon di bringa. A detené e hòmber di inisial E.M.H. di 37 aña di edat.

Hit & Run

Riba djaweps 21 di yüli un kaso di hit & run lugá. Un a kore bin dal den un otro outo ku tabata stashoná na un kas situá na Kaya Amazona, i a sigui kore bai. Un testigu a mira ken a kometé e akto aki i a mèldu esaki. Un patruya a topa ku e outo ku a kometé e delito na Kaya Kitara. A hiba e outo warda pa mas investigashon.

Mucha muhé boneriano pèrdí na Oropa

For di djasabra 16 di yüli a drenta notifikashon ku e mucha muhé Wendelin Shiga Mercelina di 16 aña ta pèrdí na Oropa. Dia promé di yüli el a sali rumbo pa Oropa i mester a regresá 15 di yüli, pero te ku awe no a regresá ni sa su paradero.

Polis ta pidi un i tur ku por a tende, mira òf ku sa paradero di e Wendelin pa tuma kontakto mesora ku polis via +599 715 8000, 9310 òf via meil na politie@politiecn.com.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 20 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022

Man aangehouden

In de nachtelijke uren op vrijdag 22 juli werd een 39-jarige man met initialen I.N.M.P. aangehouden. Een patrouille zag de verdachte zonder autoverlichting in zijn auto rijden en stopte hem om hem hierover te attenderen. De verdachte reageerde brutaal, beledigde de agenten en reed weg. Hierop gingen de agenten achter hem aan en werd hij weer gevorderd te stoppen. Hieraan gaf hij geen gehoor. Bij zij woning waar hij uiteindelijk stopte, werd hij aangehouden.

Aanhouding

Op donderdag 21 juli kwam in de avonduren een melding binnen over een man die met een mes liep en tegen voertuigen schopte op de boulevard aan de Kaya J.N.E. Craane. Een patrouille die direct ter plaatse ging trof de man inderdaad aan met en een mes in zijn hand. De man vertoonde agressief gedrag. Hij werd meerdere malen gevorderd om het mes te laten vallen. Hierop gaf hij gehoor maar nam een gevechtshouding aan. De 37-jarige verdachte met initialen E.M.H. werd aangehouden.

Hit & Run

Op donderdag 21 juli vond een hit & run plaats. Een auto die voor een woning in de Kaya Amazona geparkeerd stond werd door een auto aangereden, die hierna doorreed. Een getuige zag wie de boosdoener was en meldde dit. Een andere patrouille trof de auto die de aanrijding veroorzaakte aan de Kaya Kitara aan. De auto werd naar het politiebureau meegenomen voor verder onderzoek.

Boneriaans meisje vermist in Europa

Vanaf afgelopen zaterdag 16 juli werd 16-jarige Wendelin Shiga Mercelina als vermist opgegeven. Zij is op 1 juli naar Europa vertrokken en zou op zaterdag 15 jullie terugkomen, maar is tot op heden nog niet terug.

De politie vraagt een ieder die iets van haar heeft gehoord, haar heeft gezien of weet waar ze zich bevindt, om direct contact op te nemen met de politie via +599 7158000, 9310 of via politie@politiecn.com.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.