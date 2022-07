Notisia di polis di djabièrnè 22 di yüli te ku djárason 27 di yüli 2022/Politieberichten van vrijdag 22 juli tot en met woensdag 27 juli 2022

Notisia di polis di djabièrnè 22 di yüli te ku djárason 27 di yüli 2022

Konsumo di alkohòl mayoria biaha kousa di aksidentenan

E temporada tras di lomba a konstatá ku den mayoria kaso shofùrnan bou di influensia di alkohòl ta kousa aksidente. Konsumo di alkohòl ta baha bo abilidat pa reakshoná, dor di kua bo por reakshoná ménos lihé i asina ta pone tantu bo mes komo otro partisipante den tráfiko den peliger. For di sifranan di polis di e dos siman nan tras di lomba a resultá ku den 12 kaso konsumo di alkohòl a hunga un ròl. Esaki ta motibu pa intensivá kòntròl di riba konsumo di alkohòl den tráfiko e periodo benidero.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta involukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kontrol rutinario.

A haña mucha muhé pèrdí

A haña e mucha muhé Boneriano Wendelin Mercelina di 16 aña di kua notifikashon a drenta ku for di 16 di yüli e ta pèrdí na Oropa. E ta bek sano i salvo na Boneiru. Outoridatnan Hulandes a hañ’é na Noruega. Un danki ta bai na un i tur ku a duna tep òf informashon pa asina a logra hañ’é.

Kiebro den kompleho di apartamentu

Riba djadumingu 25 di yüli a drenta keho di kiebro den un kompleho di apartamentu situá na Bulevar Julio A. Abraham. Entre 9.45 or i 10 or di anochi deskonosínan a forsa e porta di dilanti i bai ku entre otro un lèptòp marka Acer, un tas pretu ku un brel di solo di marka Gucci, dos spiker di marka JBL i sèn kèsh. Ta investigando e kaso

Aksidente entre pikòp i bròmer

Riba djasabra 23 di yüli un aksidente entre un pikòp i un bròmer riba Bulevar E.E.G. Shofùr di e bròmer a deklará ku e pikòp ta koriendo su dilanti i diripiente kier a lora. Shofùr di e bròmer no por a wanta brek na tempu i a bai dal den e pikòp. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku shofùr di e pikòp no tabatin su papelnan di seguro na òrdu. Pa esaki el a haña un prosèsferbal.

Aksidente Kaya Korona

Riba djabièrnè 22 di yüli, alrededor di 1.40 or di mèrdia un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Un outo ku tabata bayendo den direkshon sùit riba Kaya Korona tabata wela riba kaminda. Na dado momentu e outo a bai kore riba banda robes di kaminda ku konsekuensia ku el a dal frontal den un pikòp ku tabata biniendo. Ambulans a transportá shofùr di e outo pa hospital. Probablemente e shofùr a bira malu tras di stür.

Detenshon den kaso di ladronisia di outo

Den oranan lat di atardi riba djaluna 25 di yüli, a detené un dama di inisial H.T.St.J. di 52 aña di edat. Algu mas lat a detené un hòmber di inisial E.E.C. di 24 aña di edat en konekshon ku e mesun kaso aki. Ta trata di e kaso di ladronisia di un outo di marka Changan ku algun tempu pasa a tuma lugá pa kua a pone un rekompensa di un suma na disposishon.

Riba djamars 26 di yüli a hasi un di tres detenshon den e kaso na momentu ku e sospechoso a akudí na warda di polis. Ta trata di hòmber di inisial E.C.G. di 23 aña di edat. Investigashon den e kaso ta andando.

Aksidente entre outo i bus

Riba djaluna 26 di yüli un aksidente entre un outo i un bus a tuma lugá riba Kaya Sonmontuno. E bus ku tabata koriendo den direkshon nort riba kaya Sonmontuno, pa motibu deskonosí a bai kore riba banda robes di kaminda ku konsekuensia ku el a bai dal frontal den e outo ku tabata biniendo di direkshon kontrali. Ambulans a transportá shofùr di e outo pa hospital pa tratamentu médiko. E outo tabatin basta daño material parti dilanti.

Kiebro den akomodashonnan turístiko

Riba djadumingu 25 di yüli a drenta keho di kiebro den un akomodashon turístiko situá na Sabadeco. Entre 6 or di atardi i 10.15 or di anochi deskonosínan a forsa un porta pa drenta e kas i bai ku entre otro: dos lèptòp kolo kòrá kimá marka Microsoft, modèl Surface Pro, un tas di kámara kolo pretu ku den dje un kámara i tres lèns di marka Nikon, un ‘headphone’ di marka Bowers & Wilkin, un oloshi i armbant di oro i kaha di joya ku kontenido.

Riba mesun dia a drenta keho di kiebro den un akomodashon turístiko situá na Punt Vierkant. Aki entre 6.30 or di atardi i 10.30 or di anochi, deskonosínan a forsa un skùifdùr pa a drenta. Nan a bai ku entre otro iPad Pro, Macbook Pro, un lèptòp di marka HP, vários paña i sapatu di marka, joya i tres tas di marka Louis Vuitton.

Ambos kaso ta bou di investigashon.

Ladronisia di aparato di preshon haltu

Riba djaluna 25 di yüli a drenta keho di ladronisia di un aparato di preshon haltu kolo hel di marka Karcher. E aparato tabata bou di un mesa pafó na entrada di un kas situá na Kaya Monseignieur Nieuwindt. Entre 8 or di mainta 12.30 or di mèrdia deskonosínan a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Aksidente riba Kaya Monseignieur Nieuwindt

Riba djadumingu 25 di yüli un aksidente a tuma lugá riba Kaya Monseignieur Nieuwindt. Un outo a kore dal den un palu di lus despues di kua el a bai dal den tres outo ku tabata stashoná. E shofùr a deklará ku el a bira malu tras di stür loke a buta ku el a okashoná e aksidente. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 22 juli tot en met woensdag 27 juli 2022

Alcoholgebruik vaak oorzaak aanrijdingen

De afgelopen periode is er geconstateerd dat er steeds vaker aanrijdingen veroorzaakt worden door bestuurders onder invloed van alcohol. Het gebruik van alcohol verlaagt je reactievermogen, waardoor je minder snel kan reageren en zowel jezelf en andere weggebruikers in gevaar brengt. Uit politiecijfers van de afgelopen twee weken is gebleken dat er in 12 gevallen alcoholgebruik een rol speelde. Dit is aanleiding om de komende periode de controles op alcoholgebruik in het verkeer te intensiveren.

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Bent u betrokken bij een ongeluk? Dan wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Vermist meisje terecht

De Bonairiaanse 16-jarige Wendelin Mercelina die sinds 16 juli als vermist in Europa werd opgegeven is terecht. Ze is weer gezond en wel op Bonaire.

Nederlandse autoriteiten hebben haar in Noorwegen aangetroffen.

Een dank gaat naar een ieder die tips of informatie hebben gegeven waardoor ze is gevonden.

Inbraak in appartementencomplex

Op zondag 25 juli werd aangifte gedaan van inbraak in een appartementencomplex aan de Bulevar Julio A. Abraham. Tussen 21:45 uur en 22:00 uur hebben onbekenden de voordeur geforceerd en hebben onder andere een Acer laptop, een zwarte tas met een zonnebril van het merk Gucci, twee JBL speakers en contant geld. De zaak is in onderzoek.

Aanrijding tussen pick-up en brommer

Op zaterdag 23 juli vond een aanrijding tussen een pick-up en een brommer plaats op de Bulevar E.E.G. De bestuurder van de brommer verklaarde dat de pick-up voor hem reed en plotseling probeerde om te keren. De bestuurder van de brommer kon niet meer op tijd remmen en botste tegen de pick-up. Bij nadere controle bleek de bestuurder van de pick-up geen verzekering te hebben. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal.

Aanrijding Kaya Korona

Op vrijdag 22 juli vond omstreeks 13:40 uur een aanrijding plaats op de Kaya Korona. Een auto die in zuidelijke richting op de Kaya Korona reed, slingerde over de weg. De auto reed op een gegeven moment op de linkerhelft van de weg en botste frontaal tegen een aankomende pick-up. De bestuurder van deze auto werd door het ambulance personeel naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk is de bestuurder tijdens het rijden onwel geworden.

Aanhoudingen in autodiefstal zaak

In de late middaguren op maandag 25 juli werd een 52-jarige vrouw met initialen H.T.St.J. aangehouden. Iets later werd een 24-jarige man met initialen E.E.C. aangehouden in verband met dezelfde zaak. Het betreft een zaak rondom diefstal van een auto van het merk Changan waarvoor een beloning beschikbaar werd gesteld. Op dinsdag 26 juli werd een derde verdachte aangehouden toen hij zichzelf bij het politiebureau meldde. Het betreft een 23-jarige man met initialen E.C.G. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanrijding tussen auto en bus

Op maandag 26 juli vond een aanrijding tussen een auto en een bus plaats op de Kaya Sonmontuno. Een bus die vanuit de Kaya Nikiboko Noord in noordelijke richting op de Kaya Sonmontuno reed ging om nog onbekende reden op de linker weghelft rijden waardoor de bus frontaal tegen een aankomende auto reed. De bestuurder van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De auto had veel blikschade aan de voorkant.

Inbraak toeristenaccommodaties

Op zondag 25 juli werd aangifte gedaan van inbraak bij een toeristen accommodatie in Sabadeco. Onbekenden hebben tussen 18:00 uur en 22:15 uur een deur geforceerd om de woning binnen te komen en hebben onder ander twee bordeaux kleurige laptoppen van het merk Microsoft, model Surface Pro, een zwarte cameratas met daarin een camera en drie lenzen van het merk Nikon, een koptelefoon van het merk Bowers & Wilkin, een gouden armband en horloge en een juwelendoos meegenomen.

Op dezelfde dag werd aangifte gedaan van inbraak in een toeristenaccommodatie in Punt Vierkant. Hier hebben onbekenden zich tussen 18:30 uur en 22:30 uur toegang tot de woning verschaft door een schuifpui te forceren. Er werden onder andere een iPad pro laptop, een Macbook Pro laptop, een HP laptop, verschillende merkkledingstukken en schoenen, sieraden en drie tassen van het merk Louis Vuitton.

Beide zaken zijn in onderzoek.

Diefstal van hogedrukapparaat

Op maandag 26 juli werd aangifte gedaan van diefstal van een gele hogedrukapparaat van het merk Karcher. De hogedrukapparaat stond onder een tafel buiten bij de ingang van een woning aan de Kaya Monseignieur Nieuwindt. Tussen 08:00 uur en 12:30 uur werd de hogedrukapparaat door onbekenden meegenomen.

Aanrijding Kaya Monseignieur Nieuwindt

Op zondag 25 juli vond een aanrijding plaats op de Kaya Monseignieur Nieuwindt. Een auto reed tegen een lantaarnpaal en vervolgens tegen drie geparkeerde auto’s aan. De bestuurder verklaarde dat hij ziek was geworden tijdens het rijden. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.