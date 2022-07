Malta Amstel ta hasi 2 mayor kontentu ku un biahe pa Williamsport

Malta Amstel ta sumamente orguyoso di e muchanan di Liga Pabou ku a bira Kampion di “Baseball Little League” Caribe 2022.

Un di e persona nan ku ta forma parti importante di e logro aki ta e mayornan di e muchanan.

Sin e mayornan su apoyo e logro aki lo no a bira realidat. Pesei Malta Amstel a premia 2 mayor ku e biahe pa bai wak i apoya e yu den e mundial na Williamsport.

Esaki a tuma luga dia 28 di yüli 2022, na Frank Curiel Ballpark. E felis ganadornan ta Piernina Serverie i Viyella Wiel.

Un pabien na e ganadornan nos ta spera ku nan por disfrutá di e biahe aki i hopi éksito na nos muchanan den e kampionato aki.

Malta Amstel maakt 2 ouders blij met vliegtickets om naar Williamsport te gaan

Malta Amstel is heel trots op de kinderen van “Liga Pabou” voor hun kampioenschap van “Baseball Little League Caribe” 2022.

Onder de belangrijkste mensen voor deze prestatie van de kinderen horen de ouders. Zonder de steun van hun ouders was dit resultaat bijna niet mogelijk geweest. Daarom heeft Malta Amstel twee ouders een reis naar Williamsport toegekend om hun kind van dichtbij te zien en aan te moedigen op het WK in Williamsport.

Deze prijsuitreiking heeft op 28 juli 2022, plaatsgenomen te Frank Curiel Ballpark.

De gelukkige winnaars zijn Piernina Serverie en Viyella Wiel.

Proficiat aan de winnaars en we hopen dat jullie zullen genieten van deze reis en we wensen de kinderen heel veel succes met de wedstrijd in Williamsport.