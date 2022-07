Un total di 8 ilegal den tremendo cooperacion entre KPA y personal di Kustwacht.

In de vroege ochtenduren detecteerde de radar een boot ter hoogte van Baby Beach. In goede samenwerking en coordinatie met de Korps Politie van Aruba (KPA) en de Kustwacht is het gelukt om de boot, genaamd “Nuestra Primera Vez” op zee te onderscheppen. Aan boord waren 8 Venezolaanse mannen. In een simultane operatie hebben de eenheden van de politie van San Nicolas de baai bij Bay Beach geblokkeerd voor het geval een bemanningslid van de boot zwemmend aan land zou komen.

De kapitein is aangehouden en overgedragen aan de Unit mensenhandel en mensensmokkel die verder zullen gaan met het onderzoek.