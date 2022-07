Komunikado Kuerpo Polisial Korsou: Turista Hulandes pèrdí: Daniel Dresden

KOMUNIKADO DI PRENSA 367 /2022

29 yüli 2022

Turista Hulandes pèrdí.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Den oranan lat di mainta di djamars 26 di yüli 2022, famia di un hòmber hulandes ku ta na

Kòrsou di bishita, a bati alarma, ya ku e no a regresá for di un paseo ku el a bai hasi den

mondi.

E bishitante aki ku tin algu mas ku un siman na Kòrsou tin pa kustumber di bai kana tur

mainta den mondi di Jeremi sea su ku su famia of su so. Djamars el a bai su so i na

momentu ku su famia a nota ku el a tarda, a tuma kontakto mesora ku polis, ku

inmediatamente a drenta den akshon.

A kuminsá ku un búskeda den e área huntu ku e yu, kanando e trayekto ku normalmente e

sa kana ku su tata, pero sin e resultado deseá.

Durante di e búskeda mas lat den dia i ku a sigui te den oranan di mardugá di e siguiente

dia, miembronan di diferente organisashon a partisipá.

A hasi uso tambe di drone i helikòpter ku a bula riba e área.

Reakshon di esnan ku tabata buska riba señal di su selular tampoko no a produsí nada.

Djárason a sigui eskala ku personal i alabes a amplia e teritorio na unda tabata buska te den

parke di kristòf, ku e fin pa logra lokalisá e turista aki.

Tur dia e búskeda tabata intensivo i a hasi uso di personanan ku tin bon konosementu di e

mondi aki, pa asina por a buska mas strukturá i dirigí.

Miéntras tantu ta sigui ekspandé e área di búskeda na Banda Bou i lo bai konsentrá

próksimamente den áreanan di Santa Cruz i Kenepa.

Kuerpo Polisial Kòrsou ta publiká potrèt i informashon di e turista pèrdí aki i ta hasi un

apelashon na komunidat, pa ken ku sa paradero di e persona aki òf a señal’é na un òf otro

sitio, pa tuma kontakto ku polis mesora na e number di emergensia 911 òf 917.

Nòmber : Daniel

Fam: : Dresden

Fecha di nasementu : 13 aprel 1977

Lugá di nasementu : Leiden (Hulanda)

Midi : 1.92 m