Notisia di polis di djabièrnè 29 di yüli te ku djaluna promé di ougùstùs 2022/Politieberichten van vrijdag 29 juli tot en met maandag 1 augustus 2022

Notisia di polis di djabièrnè 29 di yüli te ku djaluna promé di ougùstùs 2022

Aksidente rotònde Soeurnan di Rozendal

Den oranan di mainta riba djaluna promé di ougùstùs un aksidente entre un outo i un baiskel a tuma lugá na e rotònde di Soeurnan di Rozendal. Ambulans a akudí na e sitio pero no mester a transportá ningun persona pa hospital.

Detenshon en konekshon ku insulto i resistensia

Alrededor di 1.15 or di mardugá riba djaluna promé di ougùstùs a hasi un detenshon na un establesimentu nokturno situá na Hanchi Amboina. Despues di un kaso di bringamentu un muhé ku tabata na e sitio a ekspresá su mes ku insulto kontra e agentenan polisial presente. Tambe el a duna resistensia na momentu ku tabata atendé kuné pa detené. A detené e muhé di inisial C.Y.O.S. di 28 aña di edat en konekshon ku insulto i resistensia.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djaluna promé di ougùstùs, alrededor di 12.40 or, a detené un hòmber di inisial J.L.C.J. di 42 aña di edat riba Kaya Nikiboko Nort en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl. Un patruya a mira e outo kore ta wela riba e kaya menshoná. A para e shofùr despues di kua a konstatá ku e tabata bou d influensia di alkohòl. A detené pa esaki. Mas despues a resultá ku e sospechoso no tin reibeweis bálido tampoko. Un di e dos damanan ku tabata den outo huntu ku e sospechoso no por a mustra dokumentunan bálido i a pas’e over pa e servisio di estranhero.

Aksidente ku quad na Kaya Korona

Riba djadumingu 31 di yüli, alrededor di 4.35 or di atardi, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Pasahero di un quad a kita kai for di e quad na momentu ku diripiente e shofùr duna tròt. Ambulans a transportá e pasahero pa hospital pa tratamentu médiko. Shofùr di e quad a drenta pániko i a sigui kore pero djis despues a regresá na e sitio di e aksidente.

Detenshon

Den oranan trempan di mainta riba djadumingu 31 di yüli, alrededor di 5.15 or, a detené un hòmber di inisial J.I.R. di 22 aña di edat en konekshon ku insulto. E sospechoso tabata hasi bochincha i mustra komportashon agresivo na un notifikashon na Kaya Mamore kaminda a pidi asistensia di polis. Despues di a atvertié algun biaha, a detené en konekshon ku insulto, pa no duna oido na òrdu di polis i pa resistensia.

A sera Kaya J.N.E. Craane temporalmente

Riba djasabra 30 di yüli a sera Kaya J.N.E.Craane temporalmente for di haltura Parke Tului te ku na haltura di Kaya Aruba. Esaki pa de-eskala e formashon di fila ku a surgi dor di un aktividat sin pèrmit ku tabatin riba awa. Aki a parti algun but tambe pa entre otro manehá sin faha di seguridat, sin plachi di number bálido i tambe sin reibeweis bálido.

Bureau Slachtofferhulp ta muda temporalmente

Entrante awe, promé di ougùstùs 2022, Bureau Slachtofferhulp ta muda for di e edifisio situá na Amboina. E Bureau lo establesé su mes temporalmente den Destiny Building situá na Kaya Soeur Bartola 9. Bureau Slachtofferhulp lo keda aksesibel via telefòn riba number 717 – 6181, di djaluna pa djabièrnè, di 7.30 or di mainta pa 12 or di mèrdia i di 1.30 or pa 5 or di atardi. Semper por manda meil na slachtofferhulp@politiecn.com.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 29 juli tot en met maandag 1 augustus 2022

Aanrijding Soeurnan di Rozendal

In de ochtenduren op maandag 1 augustus vond een aanrijding tussen een auto en een fietser plaats op de rotonde Soeurnan di Rozendal. De ambulance hoefde uiteindelijk niemand mee naar het ziekenhuis.

Aanhouding wegens belediging en verzet

Omstreeks 1:15 uur op maandag 1 augustus werd een aanhouding verricht bij een uitgaansgelegenheid aan de Hanchi Amboina. Na een vechtpartij uitte een vrouw beledigingen tegenover de aanwezige agenten. Ook verzette zij zich tegen haar aanhouding.

De 28-jarige vrouw met initialen C.Y.O.S. is aangehouden wegens belediging en verzet.

Aanhouding voor rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op maandag 1 augustus werd omstreeks 00:40 uur een 42-jarige man met initialen J.L.C.J. op de Kaya Nikiboko noord aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. Een patrouille zag de auto van de verdachte slingerend rijden. De bestuurder werd gestopt waarna meteen geconstateerd werd dat hij onder invloed van alcohol was. Hij werd hierop aangehouden. Later bleek de verdachte ook geen rijbewijs te hebben. Eén van de twee vrouwen die samen met de verdachte in de auto waren kon geen geldige documenten tonen en werd overgedragen aan de vreemdelingendienst.

Aanrijding Quad Kaya Korona

Op zondag 31 juli vond omstreeks 16:35 uur een ongeluk plaats op de Kaya Korona. De medepassagier van een quad viel toen de bestuurder van de quad opeens gas gaf. De medepassagier werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

De bestuurder van de quad raakte in paniek en reed door. Even later kwam de bestuurder terug naar de locatie van het ongeval.

Aanhouding

Op zondag 31 juli werd in de vroege ochtenduren omstreeks 05:15 uur een 22-jarige man met initialen J.I.R. aangehouden wegens belediging. Bij een melding aan de Kaya Mamore waar assistentie van de politie werd gevraagd, was de verdacht herrie aan het schoppen en toonde agressief gedrag. Na een paar keer te zijn gewaarschuwd werd hij aangehouden wegens belediging, het niet voldoen aan een vordering van de politie en verzet.

Kaya J.N.E. Craane werd tijdelijk afgesloten

Op zaterdag 30 juli werd Kaya J.N.E Craane vanaf de Parke Tului tot ter hoogte van de Kaya Aruba afgesloten. Dit om de filevorming die plaatsvond door een activiteit op zee, dat zonder vergunning was georganiseerd, te de-escaleren. Hierbij werden ook enkele processen verbaal uitgedeeld voor onder andere het rijden zonder autogordel, zonder geldige kentekenplaat en geen geldig rijbewijs.

Tijdelijke verhuizing Bureau Slachtofferhulp

Vanaf heden, maandag 1 augustus 2022, verhuist het Bureau Slachtofferhulp uit het pand in Amboina. Het bureau gaat voor onbepaalde naar Destiny Building aan de Kaya Souer Bartola 9.

Bureau Slachtofferhulp blijft bereikbaar via de telefoon op 717 – 6181 tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 7:30 – 12:00 13:30 17:00 uur. Mailen kan altijd via slachtofferhulp@politiecn.com.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.