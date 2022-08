Weg met het plastic afval op Curaçao! TUI Care Foundation en Green Phenix lanceren een afval upcycling project / Traha produktonan nobo ku sushi: TUI Care Foundation i Green Phenix ta lansa projekto pa ‘upcycle’ sushi na Kòrsou.

Van afval nieuwe producten maken: TUI Care Foundation en Green Phenix lanceren een afval upcycling project op Curaçao

Nieuwe afval- en recycling prullenbakken op Mambo Beach helpen het afval te scheiden

Van plastic en aluminium afval worden originele nieuwe producten gemaakt

Vakantiegangers kunnen de werkplaats bezoeken en een rondleiding krijgen om meer te leren over het proces van recycling en hergebruik

Het project maakt deel uit van het Destination Zero Plastic-programma van TUI Care Foundation, dat reizigers én bewoners inspireert om actie te ondernemen tegen plasticvervuiling

Rijswijk/Willemstad, 02-08-2022 – Plastic afval en straatvuil vormen een uitdaging op Curaçao. Het eiland heeft meer plastic afval dan het momenteel aan kan. De stortplaats is overbelast en zal naar verwachting tegen 2025 overvol raken. Daarom hebben TUI Care Foundation, Green Phenix en Mambo Beach hun krachten gebundeld in een nieuw project voor een schoner Curaçao. Door het installeren van recycling prullenbakkenn langs Mambo Boulevard, wordt afval verzameld. Dit wordt vervolgens naar een recycling gebouw gebracht waar het plastic afval wordt omgezet in aantrekkelijke nieuwe producten. Deze kleine fabriek biedt werk aan mensen uit de lokale gemeenschap. Zij leiden bezoekende toeristen rond, informeren hen over deze activiteiten en maken hen zo tegelijkertijd bewust van de wereldwijde uitdaging van plasticvervuiling.

Elke dag ontstaan er grote hoeveelheden afval op de populaire hotspot Mambo Beach op Curaçao. Voorheen werd het afval niet gesorteerd en belandde het allemaal op de stortplaats van het eiland. Dankzij dit nieuwe project worden plastic flessen en aluminium blikjes nu gescheiden ingezameld bij zes recyclingstations – speciale prullenbakken – die langs Mambo Boulevard staan. Green Phenix recyclet het afval en maakt er nieuwe producten van. Deze maatschappelijke onderneming zamelt niet alleen afval in bij de recyclingstations op Mambo Boulevard, maar sorteert ook het afval uit de algemene afvalbakken. Zo selecteren ze het afval, dat hergebruikt kan worden voor nieuwe producten. Vooral na de vele strandfeesten is er een grote vangst. Afvalscheiding in het algemeen is van groot belang en kan niet genoeg aandacht krijgen.

Reizigers en bewoners met interesse in unieke producten en met belangstelling voor duurzaamheid, kunnen een bezoek brengen aan de kleine fabriek van Green Phenix. Ze krijgen een rondleiding en een toelichting op het kleurrijke proces van plastic recycling. Een gids toont hen het hele proces; van het sorteren van plastic op soort en kleur, het versnipperen tot vlokken tot uiteindelijk het maken van originele vakantiesouvenirs. Tijdens deze educatieve rondleiding worden bezoekers zich bewust van het belang van afvalvermindering en krijgen praktische tips hoe daar zelf aan bij te dragen.

Alexander Panczuk, uitvoerend directeur van TUI Care Foundation: “Zowel het stimuleren van bewuster en duurzamer reizen, als het ondersteunen van lokale gemeenschappen, vormen de kern van het werk van TUI Care Foundation. Dit initiatief is bedoeld om de plasticvervuiling op Curaçao aan te pakken en om bezoekers en de lokale bevolking bewust te maken hoe ze kunnen helpen het eiland en haar stranden schoon te houden. Het creëert tegelijkertijd werkgelegenheid voor de lokale gemeenschap en is daarmee een mooi voorbeeld van hoe toerisme positieve verandering kan brengen op een vakantiebestemming.”

Het project maakt deel uit van het nieuwe Destination Zero Plastic-programma van TUI Care Foundation, dat tot doel heeft het wereldwijde plasticprobleem aan te pakken. Door lokale gemeenschappen en toeristen te inspireren om actie te ondernemen tegen plasticvervuiling, met name op eilandbestemmingen. Het programma stimuleert ook het hergebruik van plastic als grondstof en ondersteunt lokale initiatieven om van plastic afval originele, aantrekkelijke en verkoopbare producten te maken. Zo creëert dit programma nieuwe ‘groene’ banen en biedt het lokale werkgelegenheid in de recycling fabriek en als gids.

Over Green Phenix:

Green Phenix is een maatschappelijke onderneming die zich richt op het creëren van een circulaire inclusieve economie in het Caribisch gebied. Plastic afval wordt ingezameld en met innovatieve technologie getransformeerd tot nieuwe, duurzame & betekenisvolle producten.

TUI Care Foundation i Green Phenix ta lansa projekto pa ‘upcycle’ sushi na Kòrsou.

Traha produktonan nobo ku sushi: TUI Care Foundation i Green Phenix ta lansa projekto pa ‘upcycle’ sushi na Kòrsou.

Bakinan nobo di resiklashon na Mambo Beach ta yuda separá sushi

Di plèstik i aluminio lo traha produktonan nobo

Turistanan lo por bishitá e tayer i haña un guía pa siña mas tokante di e proseso di resiklashon i re-uso.

E projekto ta parti di e programa Destination Zero Plastic di TUI Care foundation ku ta inspirá biaheronan i habitantenan pa tuma akshon kontra di polushon di plèstik. Amsterdam/ Willemstad, 02-08-2022 – Desperdisio di plèstik i sushi riba kaya ta forma un desafío grandi riba Kòrsou. Nos isla tin mas desperdisio di plestik ku na e momentunan aki nos por trata ku ne. Landfill tin un sobrekargo substansial i sigun predikshon lo yega su límite den 2025. Pa e motibu aki TUI Care Foundation, Green Phenix i Mambo Beach a uni forsa den e projekto aki pa logra un Kòrsou mas limpi. Dor di pone diferente bakinan di sushi na Mambo Boulevard, sushi lo wòrdu kolektá. Seguidamente e sushi aki lo wòrdu hibá na un edifisio di resiklashon i e plèstik lo wòrdu kombertí den produktonan atraktivo. E fábrika chikitu aki ta brinda empleo pa personanan di nos komunidat. Nan lo guia turistanan, informanan tokante e aktividatnan ku ta tuma lugá i alabes konsientisá nan di e desafío mundial di polushon de di plèstik. Kada dia di nobo kantidatnan grandi di sushi ta aparesè na e ‘hotspot’ popular na Mambo Beach. Antes e sushi no tabata wòrdu separá i al final tur tabata terminá na landfill. Danki na e projekto nobo aki, boternan di plèstik i blekinan di aluminio lo wòrdu rekohí na 6 diferente punto di resiklashon – bakinan di sushi speshal- ku lo bai wòrdu poné na Mambo Boulevard. Green Phenix ta resiklá e sushi i ta traha produktonan nobo. E medidanan sosial aki no ta pa solamente rekohé e sushi den e bakinan aki, sino tambe surti e sushi ku wòrdu depositá den sobrá bakinan. Di e manera aki nan ta skohe sushi ku por wòrdu re-usá pa produktonan nobo. Prinsipalmente despues di diferente fiestanan riba playa, lo bai tin lotenan grandi di sushi. Separamentu di sushi den su totalidat ta di suma importansia i meresé mas atenshon posibel. Biaheronan i habitantenan ku interes den durabilidat i produktonan úniko, por bishitá e fábrika chikitu di Green Phenix. Nan lo haña un bishita guiá i un splikashon tokante e proseso kolorido di resiklashon di plèstik. Un guia lo mustra e proseso kompleto, kuminsando fo’i e surtimentu di sushi, te e fabrikashon di suvernirnan. Durante e guia edukativo aki, bishitantenan lo wòrdu konsientisá tokante e importansia di redukshon di sushi i nan lo risibí tepnan práktiko ku nan lo por apliká den nan bida. Alexander Panczuk, direktor eksekutivo di TUI Care Foundation: ‘’ Tantu stimulashon i konsientisashon di biahenan di durabilidat, komo e sosten di komunidatnan lokal, ta forma e núkleo di e trabou ku TUI Care Foundation ta hasiendo. E inisiativa aki tin komo meta pa solushoná e problema di polushon di plèstik i pa konsientisá bishitantenan i komunidat kon nan por yuda tene e isla i su playanan limpi. Alabes e ta krea oportunidat di empleo pa e kominidat lokal i ku esei e ta un bon èhèmpel di kon turísmo por trese un kambio positivo na un destinashon turístiko.’’ E projekto ta forma parti di e programa nobo di Destination Zero Plastic di TUI Care Foundation, ku tin komo meta pa aportá na un solushon pa e problema mundial di polushon di plèstik. Dor di inspirá komunidatnan lokal i turistanan pa tuma akshon kontra di polushon di plèstik, prinsipalmente na destinashonnan insular. E programa ta stimulá re-uso di plèstik i ta sostené inisiativanan ku ta produsí produktonan original i atraktivo. Di e manera aki e programa ta brinda oportunidatnan di empleo,den e fabrikanan di resiklashon lokal, entre otro komo guia.

Tokante Green Phenix:

Green Phenix ta un empresa ku ta enfoká su mes riba kreashon di un ekonomia sirkulatorio den Karibe. Sushi di plèstik ta wòrdu rekohé i ku téknologia inovativo ta transformá esaki den produktonan durabel i di nífikashon.