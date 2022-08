APC a hasi entrega di relato finansiero anual na minister di finansa

GERENSIA DI APC A HASI ENTREGA DI E RELATO ANUAL 2021 NA MINISTER DI FINANSA

WILLEMSTAD – Djawéps 4 di ougùstùs 2022 durante un enkuentro entre direktor i

direktor athuntu di Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) respektivamente sra.

Evelyn Kruithof-Bor MBA i sr. Ramiro Griffith Msc a hasi entregá ofisial di e kuenta i e

relato anual 2021 di APC na minister enkargá ku Finansas drs. sr. Javier Silvania, despues

ku na fin di yüli 2022 ya a entregá esakinan na Ministerio di Finansa. Ku esaki APC a

kumpli ku e eksigensia di e “landsverordening APC” pa ratifiká e kuenta i relato anual di e

aña anterior promé ku dia 1 ougùstùs di e aña kalendario.

Den e relato anual banda di duna un raportahe di e sifranan tambe ta mira bèk riba e

desaroyonan di e akontesimentunan mas importante, ku a influensia e fondo di penshun

durante 2021. Aña 2021 tabata un aña eksepshonal. Apesar di e impakto di e pandemia di

Covid-19 riba ekonomia mundial, APC a sa di reforsá su posishon finansiero den aña 2021.

E grado di kobertura di APC tabata na final di desèmber 2021, 109,7%.

E pandemia un biaha mas durante aña 2021 a sòru pa un volatilidat ekstremadamente haltu

riba e merkadonan finansiero internashonal. E preis di akshonnan a konosé kaidanan fuerte,

miéntras ku invershonaistanan a buska nan refugio den bono i oro. E kaida di preis di petroli

tambe a pone e merkadonan finansiero sakudí, miéntras Brexit i e guera komersial entre

Merka i China tambe tabatin su influensia. Kantidat di medidanan di stimulashon i paketenan

di medida di emergensia ehersé dor di e banko sentralnan mas prinsipal (Fed i ECB) a keda

tumá pa maneha e situashon finansiero pèrtá.

Esaki a trese trankilidat atrobe riba e merkadonan di akshon i na final di e di tres kuartal e

bolsanan a krese fuerte bèk pa motibu di e alivio firme despues di a kita e lockdownnan,

entre otro na Merka i Oropa, ku kontinuashon di e aktividatnan ekonómiko ku a kondusí na

final di aña 2021 na resultadonan positivo riba e bolsanan mundial.

E pilanan importante di nos ekonomi ta bou di preshon. Na aprel 2021 gobièrnu hañé obligá

pa un biaha mas bolbe tuma e medida di ‘lockdown’ pa evitá un brote mas di e viro di

corona. Esaki tabatin konsekuensia pa e tráfiko aereo ku un impakto negativo riba e sektor

turístiko.

Aktividatnan ekonómiko a para ketu en espera di e desaroyonan relashona ku e pandemia di

Covid-19.

Durante aña 2021 APC a ankrá mas ayá su vishon stratégiko i e kaminda skohé pa ta mas

inovativo, sólido, konfiabel i kapital fuerte di su modelo di hasi negoshi.

Durante e próksimo añanan APC lo keda ehersé su maneho sólido pa asina por atendé ku e

retonan tantu lokal komo internashon na bienestar di su partisipantenan i penshonadonan.

APC ta mira dilanti i ta traha un fundeshi fuerte pa futuro!

Riba e foto d.r.p.d. minister drs. Javier Silvania, sra. Evelyn Kruithof-Bor MBA direktor di APC

i Ramiro Griffith MSc director athunto di APC.

E momentu kaminda ta hasi entrega di e relato anual 2021 di APC na minister

DIRECTIE APC PRESENTEERT JAARVERSLAG 2021 AAN MINISTER VAN FINANCIEN

WILLEMSTAD- Op 4 augustus 2022 werd het jaarverslag 2021 van het Algemeen

Pensioenfonds van Curaçao (APC) door de directeur en de adjunct directeur respectievelijk

Mw. Evelyn Kruithof-Bor MBA en de heer Ramiro Griffith Msc aan de Minister van

Financiën, De heer drs. Javier Silvania officieel aangeboden, nadat deze per eind juli 2022

reeds was ingediend bij het Ministerie van Financiën. Hiermee heeft APC wederom

voldaan aan de vereiste van de Landsverordening APC om de jaarrekening en het

jaarverslag van het voorgaande jaar vóór 1 augustus van het lopend kalenderjaar vast te

stellen en aan de minister aan te bieden.

In het jaarverslag wordt naast de rapportage over de financiële resultaten ook

teruggekeken op de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed waren op het

pensioenfonds in het jaar 2021.

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. Ondanks de impact van de Covid-19 pandemie op de

wereldeconomie heeft APC haar financiële positie versterkt in het jaar 2021. De

dekkingsgraad van APC bedroeg per ultimo december 2021, 109,7%.

De pandemie heeft in 2021 nogmaals voor extreem hoge volatiliteit gezorgd op de

internationale financiële markten. De aandelenkoersen gingen flink achteruit, terwijl

beleggers hun toevlucht zochten in obligaties en goud. Ook de terugval in de olieprijzen

deed de financiële markten schudden, terwijl de Brexit en handelsoorlog tussen de

Verenigde Staten en China in de achtergrond bleven smeulen. Omvangrijke

stimuleringsmaatregelen en pakketten aan noodmaatregelen die door de belangrijkste

centrale banken (Fed en ECB) zijn genomen, hebben geholpen om de financiële verkramping

af te remmen.

Dit bracht weer rust op de aandelenmarkten en aan het einde van het derde kwartaal

kwamen de beurzen sterk terug als gevolg van de gestage verlichting van de lockdowns, met

name in de Verenigde staten en Europa, welke leidde tot hervatting van economische

activiteiten, wat met name aan het eind van 2021 leidde tot positieve resultaten op de

wereldbeurzen.

Lokaal staan belangrijke pijlers van de economie onder druk. In april 2021 was de overheid

genoodzaakt wederom maatregelen te treffen waarbij een algehele ‘lockdown’ werd

doorgevoerd ter voorkoming van een verdere uitbraak van het coronavirus. Dit had gevolgen

voor het luchtverkeer met de nodige impact op onder meer de toeristische sector.

In het jaar 2021 heeft APC haar strategische visie en het gekozen pad voor een innovatief,

solide, betrouwbaar en kapitaalkrachtige businessmodel voor de komende jaren verder

verankerd.

APC zal in de komende jaren haar strategisch beleid voortzetten om zo de uitdagingen zowel

lokaal als internationaal het hoofd te kunnen bieden ten gunste van haar deelnemers en

gepensioneerden. APC kijkt vooruit en bouwt een stevig fundament voor de toekomst!

Op de foto v.l.n.r.minister drs. Javier Silvania, mw. Evelyn Kruithof-Bor MBA directeur APC en

Ramiro Griffith MSc adjunct directeur APC.

Het moment waarop het jaarverslag 2021 van APC aan de minister werd overhandigd.