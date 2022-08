Notisia di polis di djárason 3 di ougùstùs te ku djabièrnè 5 di ougùstùs 2022/Politieberichten van woensdag 3 augustus tot en met vrijdag 5 augustus 2022

Notisia di polis di djárason 3 di ougùstùs te ku djabièrnè 5 di ougùstùs 2022

Kiebro den kas

Riba djabièrnè 5 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Inca. Entre 7 or di anochi di djaweps 4 di ougùstùs i djabièrnè 5 di ougùstùs 4.15 or di mardugá, deskonosínan a kibra drenta e kas i a bai ku entre otro un oloshi i un armbant di oro. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre outo i skuter

Den oranan di anochi riba djaweps 4 di ougùstùs sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un outo i un skuter riba Kaya Grandi. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata koriendo den direkshon di Playa, i no a mira e skuter, ku tabata para pa kita na su man robes, na tempu i bai dal den dje. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hospital pa tratamentu médiko.

Kiebro na Crown Ridge

Riba djárason 3 di ougùstùs a drenta keho di kiebro den un kas situá na Crown Ridge na Sabadeco. Entre 6.15 or di atardi i 8 or di anochi, deskonosínan a forsa un bentana di e kas pa a drenta i a bai ku entre otro un lèptòp di marka Lenovo, un telefòn selular di marka Motorola, un iPad, un ‘headphone’ di marka Bose, un pòtmòni ku vários tarheta, vários joya, un oloshi di marka Tag Heuer i un Apple Mac ku su kargadó. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 3 augustus tot en met vrijdag 5 augustus 2022

Inbraak in woning

Op vrijdag 5 augustus werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Inca. Onbekenden hebben tussen 19:00 uur op donderdag 4 augustus en 04:15 uur op vrijdag in de woning ingebroken en hebben onder andere een gouden horloge en gouden armband meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding tussen auto en scooter

In de avonduren op donderdag 5 augustus kreeg de politiecentrale melding over een aanrijding tussen een auto en scooter op de Kaya Grandi. De bestuurder van de auto verklaarde dat hij richting Playa reed en daarbij de scooter, die stilstond om linksaf te slaan, te laat had gezien waardoor hij de scooter aanreed. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Inbraak Crown Ridge

Op woensdag 3 augustus werd aangifte gedaan van inbraak in een woning in Crown Ridge, Sabadeco. Onbekenden hebben tussen 18:15 uur en 20:00 uur een raam geforceerd om de woning binnen te komen en hebben onder andere een laptop van het merk Lenovo, een mobiele telefoon van het merk Motorola, een iPad, een Bose koptelefoon, een portemonnee met verschillende bankpassen, verschillende sieraden, een horloge van het merk Tag Heuer en een Apple Mac met oplader, meegenomen. De zaak is in onderzoek.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.