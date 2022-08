Haña un kurpa sin bida

Tur derechi outor ta di LIVE99 pa ku e potret aki.

Di un otro banda, aktualmente no tin nigun hende registra perdi ofislamente na Bonaire konfirma pa kuerpo polisial i ta pidi pa si enberdat famianan ta sinti falta di un ser keri pa avisa esaki na Kuerpo Polisial di Boanire. Pero no ta kita ku tin spikulashon ku tin un polito Colombia ku ta sera buska pa basta dia kaba. I asta Kuerpo Polisial di Korsou i Bonaire a saka komunikado bisando ku e homber piloto Guillermo Nuñez no ta perdi na Korsou ni Bonaire. Ironia ta ku awor a diskubir un kurpa sin bida den estado di deskomposishon avansa na Boanire no ta kita ku spekulashonan ta lanta i kuminsa pensa den e direkshon ku por ta e homber piloto Colombiano ku ta ser buska. Ban laga investigashon kana su kaminda i identifika e homber ku a ser haña morto na Bonaire. Nigun momentu a sera bisa ku ta e homber piloto, Guillermo Nuñez ketu bai ta konsidera ku e ta perdi ta na momebtu ku investigashon prueba otro kos. Buskeda ta kontinua!!!