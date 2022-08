Hasi pago online ku Sentoo! Banco di Caribe ta ofresé komersio mas método di pago 

WILLEMSTAD: E manera ku komersiantenan por risibi pago for di nan kliente a kambia drástikamente den transkurso di añanan. E meta di tur komersiante òf establesimento den futuro mester ta pa ofresé diferente método di pago di manera ku e kliente por paga manera é ta deseá; ku sèn kèsh, tarheta di débito i di krédito òf e-wallets. Sinseramente, e komersiante ku tin su bista fihá riba futuro ta eksplorá e opshon di pago digital. Mas i mas e konsumidó karibense ta konta ku opshon di pago online komo método di pago. Loke mas e kliente ta deseá, ta pa su pago ta kumbiniente, sigur i fásil. Mundialmente ‘online banking’ ta sumamente popular; tur hende ku un kuenta di banko tin akseso na ‘online banking’. Miéntras, e ta un di e maneranan di mas fásil pa klientenan hasi pago, tòg e no ta konektá direktamente ku un ‘webshop’ manera t’e kaso di Sentoo.

Dikon Sentoo?

Sentoo ta wòrdu konsiderá tambe un opshon di pago ‘di kuenta-pa-kuenta’ (A2A). Esaki ta simplemente: paga di bo kuenta koriente di Banco di Caribe, pa e kuenta koriente di un negoshi na Banco di Caribe. E ta remplasá uso di tarheta di krédito òf e-wallet. Banco di Caribe ta un banko di futuro i ta antisipá e desaroyonan digital den mundo bankario. E mihó ehèmpel di un opshon di pago ‘di kuenta-pa-kuenta’ ta iDEAL na Hulanda, e konsumidó a adoptá esaki kompletamente komo opshon di pago.

Un transakshon via Sentoo ta masha fásil!

Na lugá di pèrdè tempu pa buska informashon di transakshon manera number di resibu, number di kuenta òf hinka detaye di bo tarheta, Sentoo ta hibabo mesora na bo online banking, na unda bo mester djis konfirmá e pago. Tur kos ta sosodé outomátikamente, e úniko kos ku e kliente mester hasi ta primi ‘check-out’, selektá Banco di Caribe, ‘log-in’, akinan e pago a ser prepará ku tur informashon relevante. Selektá bo kuenta i konfirmá e pago. Kompletá e transakshon ku bo kódigo sekreto. Despues di esaki, Banco di Caribe ta aprobá e montante i ta debitá bo kuenta. Tantu e kliente komo e establesimento ta risibi un konfirmashon di pago mesora.

Klientenan empresarial, ku ta deseá di ofresé mas opshon di pago na nan kliente pa nan produkto òf servisionan, por aserká nan ‘account manager’ na Banco di Caribe pa apliká pa e servisio di Sentoo. Si bo no ta kliente komersial di Banco di Caribe ainda i ke bini na remarke pa e servisio aki, por traha un sita ku Corporate Support na corporatesupport@bancodicaribe.com Aktualmente Banco di Caribe ta e úniko banko ku ta ofresé e servisio aki pa kompania lokal na Kòrsou, Aruba i Boneiru.

Betaal online met Sentoo!

Banco di Caribe biedt het bedrijfsleven meerdere manieren voor betaling

WILLEMSTAD: De manier waarop bedrijven betaling kunnen ontvangen van hun klanten is in de loop der jaren drastisch veranderd. Elke ondernemer of bedrijf zou verschillende betaalopties moeten aanbieden, waardoor de klant voor de meest gewenste wijze kan kiezen: contant, credit- of debit card of middels e-wallets. De ondernemer die gericht is op de toekomst kiest voor de digitale betaaloptie. Steeds meer Caribische consumenten rekenen op de online betaaloptie als betaalmethode. Wat steeds meer klanten wensen, is een makkelijke, veilige en voordelige manier van betalen. ‘Online banking’ is wereldwijd super populair; iedereen met een bankrekening heeft toegang tot ‘online banking’. Hoewel het een van de makkelijkste manieren is geworden om te betalen, is het toch niet direct verbonden met een ‘webshop’ zoals wel het geval is bij Sentoo.

Waarom Sentoo?

Sentoo wordt als een ‘van rekening-naar-rekening’(A2A) betaaloptie beschouwd. Dit betekent simpelweg dat je een betaling verricht van je lopende rekening van Banco di Caribe naar een lopende rekening van een bedrijf bij Banco di Caribe. Dit vervangt het gebruik van een creditcard of e-wallet. Banco di Caribe is een bank van de toekomst en loopt mee met de digitale ontwikkelingen in de bancaire sector. Het beste voorbeeld van een ‘van rekening-naar-rekening’(A2A) betaaloptie is iDEAL in Nederland. De consument heeft dit volledig als een betaaloptie geadopteerd.

Een transactie via Sentoo is heel makkelijk!

In plaats van tijd te verspillen door informatie van een transactie op te zoeken zoals een rekening- of factuurnummer of het intoetsen van de informatie van je pas, leidt Sentoo je rechtstreeks naar je online banking waar je enkel de betaling hoeft te bevestigen. Alles gebeurt automatisch, het enige wat de klant moet doen is klikken op ‘check-out’, Banco di Caribe selecteren en inloggen; daar is de betaling reeds voorbereid met alle relevante informatie. Selecteer je rekening en bevestig de betaling. Rond de transactie af met je pincode. Daarna keurt Banco di Caribe het bedrag goed en wordt het afgeschreven van je rekening. Zowel de klant als het bedrijf ontvangen direct een betaalbevestiging.

Bedrijven die klant zijn van Banco di Caribe en meer betaalopties aan hun klanten wensen te bieden voor hun producten of diensten, kunnen contact opnemen met hun accountmanager bij Banco di Caribe om zich aan te melden voor de dienstverlening van Sentoo. Wie nog geen klant is van Banco di Caribe en wel in aanmerking wil komen voor deze dienst, kan een afspraak maken met Corporate Support via corporatesupport@bancodicaribe.com. Momenteel is Banco di Caribe de enige bank die deze dienst aanbiedt voor lokale bedrijven op Curaçao, Aruba en Bonaire.