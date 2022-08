Minister Ursell Arends: MANEHO RESPONSABEL PA PARKIETENBOS

Aruba ta un pais moderno, cu un pueblo civilisa y culto. Pero te awe nos ta atende desperdicio manera un pais pober y sin norma. Tur hende ta acepta cu Aruba mester modernisa e maneho di desperdicio. Esaki ta e vision di minister Arends y awo e ta ser aplica. Cu accion concreto ta pone un fin na forma primitivo di atende cu desperdicio. Dia 22 di augustus proximo ta momento iconico marcando e comienso di redireccion di desperdicio, cuminsando cu e prome tipo cual ta taira.

Durante un stakeholders meeting diaranson anochi 3 di augustus, a splica cu a hiba maneho caminda a acepta perdida structuralmente di parti Serlimar. Esnan cu ta doño di auto, ta doño di taira y ta prome pa yama pa contribui na cubri gastonan di procesa taira na un forma digno di un pais civilisa. Berdad ta nos a “tira nos mes den pia” for di hopi tempo pasa door di nunca realisa cu kimamento no ta aceptabel y nunca a contribui na cubri e costo berdadero di un taira. Asina aki a causa perdida grandi cu a laga Serlimar wordo desangra.

Parkietenbos y RWZI Bubali ta “ground zero” di nos fayo magestral como pais pa no reconoce e problema, y di no acepta e responsabilidad pa tuma accionnan pa remedia e situacion, y asina zorg pa por procesa nos desperdicio.

Financieramente e lo haci dolor pa Aruba si no cera Parkietenbos pa 31 di december 2022. Moralmente tambe e lo costa Aruba pasobra e dump actual no ta refleha un pais avansa. Den termino di salubridad publico tampoco e situacion actual ta aceptabel, no solamente pa habitantenan di Parkietenbos pero pa henter pueblo di Aruba. Minister Arends desde principio a indica cu “E problema aki no ta un problema regional, e ta un problema nacional”.

E solucion aki ta un cooperacion entre Gobierno y sector priva. Di parti di sector priva dos compania a bin dilanti cu ya na e momento aki tin e capacidad, infrastructura y permisonan pa procesa taira. Ta trata di Ecotech Freezone y Carentra, kendenan ta mira cu nan participacion ta sostenibel riba un termino largo. E siman aki lo sigui dialoga cu e stakeholders, cuminsando cu esnan cu ta duna servicio di baki di sushi, pa concretisa con lo bai anda awor en adelante cu desperdicio di taira. Y Ootro siman lo sinta atrobe cu e tireshops.

Tambe tin plania pa tene un reunion informativo pa comunidad di Aruba unda lo duna presentacion di e vision pa loke ta trata maneho di desperdicio. Mas informacion lo wordo comunica den e simannan binidero.

Minister Arends ta keda remarca cu ningun compania di desperdicio lo ser exclui, ni awo ni den futuro. Lo no permiti faboritismo ni tampoco ningun monopolio den e maneho di desperdicio.

“Na esnan cu kier stigmatisa tur solucion y yama esakinan pa yerba malo, mi ta bolbe invita nan pa ban tene cos den perspectiva y duna Aruba y Parkietenbos un rosea. Duna e solucion chens pa florece y si bo no ta di acuerdo, comparti bo solucion alternativa, na un forma di dialogo decente. E problema ta bon conoci, awor mester stop di papia y cuminsa ehecuta solucion. Asina mes nos ta keda dispuesto pa scucha tur cu kier brinda solucion”, minister Arends ta enfatisa.