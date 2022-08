Pakete di edukashon grátis di Greenkidz pa tur skol na Kòrsou / Gratis GreenKidz lespakket voor alle scholen op Curaçao / Free GreenKidz Lesson Pack for the Dutch Caribbean 

Pakete di edukashon grátis di Greenkidz pa tur skol na Kòrsou

Dia 20 di ougùstùs próksimo ta World Mosquito day. Desde e dia akí tur skol di fundeshi i skol di enseñansa spesial por buska un pakete di edukashon grátis na Boekhandel Mensing’s Caminada. E pakete di edukashon nobo di Greenkidz ta tokante prevenshon di sangura. Den dje tin poster, plachi di klùr, buki kreativo i un manual pa dosente. Ademas riba e wèpsait www.greenkidz.org tin hopi mas material di lès grátis tokante prevenshon di sangura, ku por download na ulandes i papiamentu.

World Mosquito Day

Koordinadó di Greenkidz Maya Mathias: “Komo tim durante sigur un aña nos tabata okupá ku desaroyo di nos pakete di lès tokante ditèktif di sangura. Ku sosten di Rotary Club Curaçao, ENNIA, VNW, Lions Dive & Beach Resort i SWAP/APG nos a traha un kolekshon di material pa lès i e-learns digital masha bunita mes pa tur isla di Dutch Caribbean. Dia 20 ougùstùs rònt mundu ta World Mosquito Day; un dia perfekto pa lansa nos pakete di edukashon!

Muskita no solamente ta ferfelu, nan por ta peligroso tambe. E sangura Aedes Aegypti ku ta biba riba tur isla di Dutch Caribbean ta plama por ehèmpel chikungunya, dengue i zika, ku por hasi bo basta malu.

Mathias: “Nos ta haña importante pa fo’i chikí un mucha sa kon pa buska i evitá nèshi di sangura, i tambe kon protehá su mes kontra piká di sangura. P’esei awor nos a desaroyá un programa interaktivo i investigativo pa tur mucha di Dutch Caribbean.

Buki kreativo tokante sangura pa hinter famia

Greenkidz Foundation ya pa 7 aña kaba ta desaroyá programanan di edukashon bèrdè pa skol di fundeshi i di enseñansa spesial. A tèst e programa di edukashon mas nobo akí “No duna sangura chèns” na Schotborg School na Koraal Specht, Blenchi School na Otrobanda i durante vakantieplan K’Alegria na Bonam. Mathias: “Nos ta kontentu ku a risibí nos programa ku asina tantu entusiasmo, i nos tin petishon di diferente skol pa e aña eskolar nobo.”

Mathias: “Ku sosten di ENNIA nos a desaroyá un buki kreativo masha bunita mes tokante sangura, den 4 idioma: papiamentu, papiamento, ulandes i ingles. Ta un regalu hopi interesante i edukativo pa hinter famia. E ta yená ku plachi di klùr i di mira, wega, pùzel i tep di prevenshon práktiko. E buki kreativo akí ta na benta na Mensing’s Caminada pa NAf 17,50. Greenkidz ta usa e fondo rekoudá pa duna lès tokante prevenshon di sangura na skolnan di fundeshi i di enseñansa spesial, ku ta disponé di tiki fondo pa hasi proyektonan èkstra na skol. Asina nos ta kompletá e sírkulo di edukashon di un manera duradero.

Gratis GreenKidz lespakket voor alle scholen op Curaçao

Op 20 Augustus is het World Mosquito Day. Vanaf die dag kunnen alle Funderend en Speciaal Onderwijs scholen van Curaçao een gratis Papiamentstalig of Nederlandstalig lespakket afhalen bij boekhandel Mensing’s Caminada. Het nieuwe GreenKidz lespakket gaat over muggenpreventie. Het bevat posters, kleurplaten, doeboeken en een handboek voor docenten. Op de website www.greenkidz.org is bovendien nog veel meer gratis lesmateriaal over muggenpreventie te downloaden in het Nederlands en Papiaments.

World Mosquito Day

GreenKidz Coördinator Maya Mathias: ‘We zijn als team ruim een jaar bezig geweest met het ontwikkelen van ons Muggenspeurders-lespakket. Met steun van Rotary Club Curacao, ENNIA, VNW, LionsDive & Beach Resort en SWAP/APG hebben we prachtige lesmaterialen en digitale e-learns gemaakt voor alle eilanden van de Dutch Caribbean. Twintig augustus is wereldwijd uitgeroepen tot ‘World Mosquito Day’; een perfecte dag om ons lespakket te lanceren!

Muggen zijn niet alleen lastig, ze kunnen ook gevaarlijk zijn. De Aedus Aegypti mug, die op alle eilanden van de Dutch Caribbean voorkomt, verspreidt bijvoorbeeld chikungunya, dengue en zika. Daar kun je flink ziek van worden. Mathias: ‘Wij vinden het belangrijk dat kinderen al op een vroege leeftijd leren hoe je muggenbroedplaatsen opspoort en voorkomt, en hoe je kan beschermen tegen muggenbeten. Daarom hebben we nu een interactief en onderzoekend lesprogramma ontworpen voor alle kinderen van de Dutch Caribbean.

Muggendoeboek voor het hele gezin

De GreenKidz Foundation ontwikkelt al zeven jaar groene lesprogramma’s voor het funderend en speciaal onderwijs. Het nieuwste ‘Geef Muggen geen kans’ lesprogramma is de afgelopen maanden succesvol uitgetest op de Schotborg School in Koraal Specht, de Blenchi School in Otrobanda en het vakantieplan K’Alegria in Bonam. Mathias: ‘We zijn blij dat ons programma zo enthousiast is ontvangen en hebben al veel nieuwe aanvragen van scholen voor het nieuwe schooljaar.’

Mathias: ‘Met hulp van ENNIA hebben we een prachtig muggendoeboek ontwikkeld dat in vier talen is gedrukt: Papiamentu, Papiamento, Nederlands en Engels. Dat is een ontzettend leuk en leerzaam cadeautje voor het hele gezin. Het staat namelijk vol met kleur- en kijkplaten, spelletjes, puzzels en handige muggenpreventietips. Het doeboek is bij Mensing’s te koop voor f 17,50. GreenKidz gebruikt de opbrengsten om muggenpreventielessen te verzorgen op FO en SO scholen, die weinig middelen hebben voor extra projecten op school. Zo maken we de leercirkel weer duurzaam rond.

Free GreenKidz Lesson Pack for the Dutch Caribbean

On August 20th the world celebrates ‘World Mosquito Day’ and how far it has come in preventing the deadly diseases that mosquitos spread. From this day on, all primary and special needs schools in Curacao can pick up a free Papiamentu or Dutch Lesson pack at Mensing’s Caminada bookstore. The new GreenKidz educational program focuses on mosquito prevention and contains posters, coloring pictures, activity books and a manual for teachers. Teachers, parents, and students can also download many more materials about mosquito prevention from the GreenKidz website http://www.greenkidz.org.

World Mosquito Day

GreenKidz Coordinator Maya Mathias: ‘As a team, we have been busy for over a year developing our Mosquito Prevention program. With the support of main sponsor Rotary Club Curacao, ENNIA, VNW, LionsDive & Beach Resort and SWAP/APG we have created beautiful teaching materials and digital e-learns for all islands of the Dutch Caribbean.’ August 20th has been declared ‘World Mosquito Day’ worldwide and it’s a perfect day to launch our new curriculum!

Mosquitoes are not only a nuisance; they can also be dangerous and even deadly. The Aedus Aegypti mosquito, which unfortunately breeds on all islands of the Dutch Caribbean, spreads Chikungunya, Dengue and Zika. These viruses can make you very ill. Mathias: “We think it’s important that children learn at an early age how to track down mosquito breeding sites and prevent mosquito bites. That’s why we have designed an interactive and investigative program for all children in the Dutch Caribbean.

Mosquito activity book for the whole family

The GreenKidz Foundation has been developing green teaching programs for primary and special education for the past seven years. The latest ‘ Mosquitoes Detective’ program has been successfully tested over the past months at the Schotborg School in Koraal Specht, the Blenchi School in Otrobanda and the after-school organization K’Alegria in Bonam. Mathias: ‘We are happy that our program has been received so enthusiastically and have many new requests from schools for the new school year.’

Mathias: ‘With ENNIA’s financial help we have developed a colorful mosquito activity book, printed in four languages; Papiamentu, Papiamento, Dutch and English. It’s a great educational gift for the whole family, as it contains lots of coloring pictures, games, quizzes, puzzles, and mosquito prevention tips. The book is available for purchase at Mensing’s for ANG 17,50. The sales proceeds will be used to provide local primary and special needs schools with mosquito prevention lessons that do not have sufficient resources to execute these school projects themselves.