Diskurso Suzy Römer: No Mas Rekolonisashon, Ban pa Mas Emansipashon!

Bonnochi na tur presente,

E tema di awe ta: ‘No mas rekolonisashon. Ban pa mas emansipashon!’

Dediká atenshon na e tema’ki lo mester tabata fásil. Sinembargo na Kòrsou te ku awe, e tema

kolonisashon i sigur di sklabitut, ta un di e temanan di más difísil pa komuniká riba dje pasobra

bo ta mishi ku sintimentonan profundo di hende.

No opstante esaki, mayoría di nos ta rekonosé ku sklabitut na Kòrsou ta un akto salbahe,

ehersé pa podernan kolonial i imperialista, leu for di nan mes teritorio Europeo. Un dominio riba

tereno estatal, polítiko, ekonomiko i ku opreshon sosial-kultural di un otro rasa. Pa puro

benefisio material, den e sklabitut transatlántiko ademas a dehumanisá e rasa Afrikano.

Pa hende bira mas konsiente di e magnitut di konsekuensianan di sklabitut den nos komunidat

te día di awe, Nashonnan Uni a dediká e dekada di 2015 pa 2024 na: ‘Pueblonan di

desendensia Afrikano: rekonosementu, hustisia i desaroyo’.

Ku esaki e komunidat internashonal a rekonosé e hendenan di desendensia Afrikano komo un

grupo riba su mes, di kua su derechinan humano mester keda rekonosé i protehá. Banda di e

200 mion hende ku ta identifiká nan mes di ta di desendensia Afrikano ku ta biba den e

kontinente Merikano i region di Karibe, tin hopi mion mas bibá den otro parti di mundo.

Hende a keda ranká for di Afrika i tresé aki pa bende nan komo opheto i someté kruelmente na

dominio di e kolonisadó.

Tula di Knepa, yu di Spranza of Speranza-nos no sa e nòmber eksakto-, a bringa kontra di

sklabitut, opreshon i abuzu. Tula a bringa pa libertat. E lucha pa emansipashon ku Tula a paga

ku un morto kruel, ta sigui te awe.

Laga mi djis menshoná algún luchado mas di Kòrsou, sin pretendé di ta kompleto. Mi ta

menshoná Felix Chacutoe ku a lucha den Haf na 1922, el a logra mihó kondishon di trabou i

mester a paga pa esaki ku 9 aña di prizòn. Mi ta sigui menshoná komo luchadó pa

emansipashon Modesto ‘Chano’ Margareta, ku dia 8 di februari di 1958 a bai kontra di e

gezaghebber kolonial i papia Papiamentu pa promé biaha den sala di Konseho Insular.Tambe

Doktor da Costa Gomez, e a logra den area polítiko ku na 1948 a bini porfin derecho di

voto general i na 1959 a yega na mitar kaminda di emansipashon estatal ku Statüt i a paga pa

su lucha ku eksilio na Saba. Wilson ‘Papa’ Godett na 1969 a bringa pa kondishonnan laboral

hustu i a paga esaki ku un bala traishonero den su lomba i kastigu di prizòn. Ku kada un di e

luchanan aki nos pais a hasi pasonan konkreto riba kaminda di emansipashon pa nos pueblo.

Sinembargo, te awe nos ta kanta… Tula warda, NO wak ainda, ya ku nos tin algun kos di

drecha….

Dikón warda? Tula mester wak……..!

Te awe na 2022 nos tin hopi hende ku miedu pa kue futuro den nos mes man.

Te awe nos ta biba den un Reino Ulandes desigual, kaminda ta e bandera di Hulanda i e

organonan estatal di Hulanda mes ta fingi komo esnan di Reino. Nos ta aseptá un supervishon

permanente por medio di gobernador, kaminda ku hasta lei ku pasa nos parlamento

demokratikamente eskohé pa nos pueblo, por keda pone un banda pa Konseho di Minister di

Reino, ku ta konsistí di e konseho di minister Hulandes ku 3 minister plenipotensario den dje, pa

dòrna bukèt. Un ehèmpel ta e lei 80/20 ku a pasa parlamento, pero no a keda firmá (promulgá)

pa gobernador. Mi no ta bisa ku e lei tabata legalmente bon, pero mi ke mustra bosnan kon e

poder Hulandes tin e último palabra den nos pais.

Te awe na Hulanda e Konseho di Minister di Reino, dominá pa loke ta trata miembresia i poder

di desishon pa Konseho di Minisiter Hulandes, ta disidí riba nos, sin sostén di niun

representante skogí pa nos pueblo, i sin nos parlamento por kontrolá nan. Te awe Parlamentu

Ulandes só ta disidí riba leinan di Reino. Hasta ora ta trata leinan di konsenso riba nos

asuntunan interno, nos no por hasi nada mas ku duna un relato i manda representante Ulanda,

pero nos no por vota riba e lei

Te awe nos ta usa palabranan bunita, manera ‘défisit demokrátiko den Reino’, siendo ku nos

mester simplemente kaba e proseso di emansipashon di e paisnan den Reino ku a start na

1954, eksigiendo un representashon digno den e Reino aki! Ata Merka por dil ku e desigualdat

di kantidat di habitante di nan diferente estadonan pa nan representashon? Dikon nos nò por?

Dikón te awe – después di kasi 400 ãna di dominio Ulandes – kada bes nos mester tende, ku si

nos no ke aseptá e reglanan manera nan ta diktá na Hulanda, nos tin di sali afó? M’a kera ku

den Statüt ta kuater pais igual lo ta tin?

Dikon te awe, e hendenan den Reino, sea ku nan ta desendiente di e kolonisadó òf tresé aki

komo katibu, ainda no ta igual?

Pregunta: …rumanan, kiko ta emansipashon?

E abolishon di sklabitut ku a tuma luga promé di yüli 1863?

Nò, esei ta un akto di lei Ulandes, motivá pa miedu ku nos lo lanta kontra e kolonisadó, pasobra

ya Fransia i Inglatera for di 1848 a kaba ku sklabitut i na San Martin for di 1848 tur hende tabata

liber. Ta p’esei konsientemente Gobièrnu di Kòrsou na 2013 a kambia e día di lei di abolishon

pa ‘Día di Emansipashon’. Esaki pasobra emansipashon ta di un orden mas haltu ku abolishon i

ta nifiká ku bo tin e balentía pa kue bo futuro den bo mes man, aseptá ku orguyo ken bo ta

manera bo ta, ku bo rasa i bo kultura hopi biaha mesklá.

Aseptá porfin i brasa nos herensia Afrikano, den tur sentido di palabra.

Si nos para ketu na e palabra ‘emansipashon’, kaminda nos ta rekonosé libertat, igualdat i

fraternidat di tur ser, kon nos por tribi di pensa mes, awe na 2022, riba un órgano manera

COHO, ku miembronan ku lo keda nòmbra pa un minister di asuntunan interior Ulandes i lo kai

bou di su instrukshon, pa implementá un programa di medidanan liberal den nos país? Sin ku e

órgano COHO aki ta responsabel na nos pueblo su representashon den Parlamento? Nò

rumannan, nò. No mas rekolonisashon, ban pa emansipashon!

Mi ke bisa representashon di Tweede Kamer:

Ya na 2001, ku lei Taubira, Fransia a rekonosé komo promé pais na mundu ku e negoshi di

katibu ta kontra derechinan humano. Kiko boso ta warda pa bin ku un inisiativa di lei Ulandes ku

ta rekonosé ku un atrosidat indeskribibel a keda kometé promé dor di West Indische

Compagnie (WIC) un kompania privá ku aprobashon di e Hulanda di e tempu ei, ‘De Republiek

der Zeven Verenigde Nederlanden’ i for di 1815 tambe dor di e Reino Ulandes manera nos

konosé? I una bes ku bosnan t’akinan, mi tin un mensahe tambe pa bosnan himba pa Minister

presidente di Hulanda Sr. Mark Rutte i su partido liberal VVD.

Nos a komprondé for di prensa ku e ta baiendo Sürnam pa entre otro papia tokante e pasado di

sklabitut di Hulanda. Sürnam for di aña 1975 NO ta den Reino mas. NOS si te ahinda ta parti di

Reino i e NO por a tuma dos dia èkstra pa pasa papia ku nos tambe riba sklabitut i su

konsekuensianan ku nos ta biba te awe?

E petishon aki nos ta hasi manera bosnan ta bisa na Hulandes, VRIENDELIJK, DOCH …..

DRINGEND.

Nos ke papia ku Sr. Rutte kon pa kaba e trabou ku a kuminsá na Hulanda bou di e gabinete

liberal Thorbecke II dia promé di yüli 1863. Ku su herensia liberal ku a desaroyá e sistema

parlamentario na Hulanda i ku supuestamente ta bringa pa derechinan i libertat humano, e lo

mester tabata pará dilanti den e rekonosementu ku sklabitut ta un krimen kontra di humanidat,

pará dilanti pa pidi despensa pa e dolo i retrasonan kousá den nos desaroyo. Hulanda mester

tabata e promé nashon dispuesto pa dialogá tokante reparashon di e dañonan okashoná. E no

purba skonde tras di historia i su partido stòp di falta nos rèspèt, bisando ku no tin balor agregá

pa bishitá nos. FOEI, SHAME ON YOU.

Anto kiko ta reparashon, esaki no ta kumplimentu ku e prinsipio sagrado ankrá den artíkulo 73

di e Karta Magno di Nashonnan Uni, ku ta eksihí ku e país kolonisador mester sòru pa adelanto

polítiko, ekonómiko, sosial, edukativo, kultural i yuda krea institutonan fuerte pa logra e

proposistonan ei, of esaki no ta konta pa nos? Djis pasobra Ulanda a bula pipa pa raportá na

Nashon Uni? Esei no ta kita ningún deber sagrado rekonosé komo tal internashonalmente!

Dia 17 di ougustus lo keda pa semper Kòrsou su día di Lucha pa Libertat!

Si, awe ta dia di lucha pa Libertat tambe pa esnan ku ta haña ta koi kèns, pasó segun nan, nan

si no ta biba den pasado, nan no ta sufri di niun konsekuensia di sklavitut …. .

Investigashonnan sientifiko ta mustra ku ta hustamente asinaki e mente produkto di sklavitut ta

pensa, e mente enkarselá pa e kolonisador, nan herue.

Ban lucha huntu pa libertat, ban lucha pa un yu di Kòrsou liber, liber komo ser humano na

promé lugá ku ke biba den un pais liber.

Nos no ke mas rekolonisashon manera COHO.

Tula Wak! Wak, pasó nos ta ban stòp di bringa otro.

Kòrsou desenkadená! Biba Kòrsou!